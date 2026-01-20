臺北大學偕勤業眾信 四大領域共育新世代人才

臺北大學締結勤業眾信共育新世代人才。(圖:臺北大學提供)

▲臺北大學締結勤業眾信共育新世代人才。(圖:臺北大學提供)

勤業眾信聯合會計師事務所二十日與國立臺北大學商學院與永續創新國際學院共同簽署產學合作備忘錄，在國立臺北大學校長林道通及勤業眾信聯合會計師事務所董事張耿禧的見證下，雙方將以「人工智慧科技與治理、永續轉型、金融犯罪防制與舞弊偵防、併購與企業策略」四大主題為核心，整合學術研究與企業實務，深化教學、研究與人才培育的長期合作。透過本次產學合作，雙方期望結合學術研究與企業實務能量，為新世代專業人才奠定扎實基礎。

為推動產學合作並促進技術與知識交流，國立臺北大學憑藉深厚的學術研究基礎、人才培育經驗及公共政策專長，結合勤業眾信在產業輔導實務與顧問人才培育方面的豐富經驗，期透過整合學術與實務資源，創造具長遠價值與影響力的合作成果。

國立臺北大學校長林道通表示，臺北大學長期致力於學術研究與跨域教學的深化，近年也聚焦於跨域融合、AI賦能、多元創新、雙軸轉型等面向，商學院與永續創新國際學院亦持續投入AI、永續、金融人才的系統性培育。本次合作不僅讓企業實務與校園研究形成更緊密的互動，也為學生打造具前瞻性與實務深度的學習場域。

勤業眾信聯合會計師事務所董事張耿禧指出，勤業眾信與臺北大學多年來緊密的合作關係，從開立實務課程、校園徵才、專業實習，皆展現事務所對北大卓越學術能量與人才培育的高度重視。此次雙方進一步就四大前瞻性議題展開更深入的合作，象徵學術研究與產業實務的深度整合，期盼透過產學攜手，為人才培育與社會發展創造更具實質效益的成果。

從學術研討、競賽活動到實習計畫，勤業眾信與臺北大學深度展開人才培育的多元布局。雙方除定期交流產業趨勢與研究觀點，開設實務導向之試點課程，亦將共同舉辦研討會與學術交流活動，進一步更將共同設計創意商業競賽的議題與評選作業，並建立學生實習與企業參訪管道，打造全方位的跨域學習環境，持續強化人才培育能量。

勤業眾信顧問業務服務營運長吳佳翰表示，面對全球變化快速的商業環境，AI、永續成為推動產業轉型的核心，勤業眾信近年積極投入AI、永續轉型、資訊安全、鑑識分析等議題，此次亦以AI、永續治理與風險控管為切入點，攜手臺北大學開設實務導向的試點課程，透過案例研討與實務交流，培育具備治理思維、國際視野與實務執行力的關鍵人才。

國立臺北大學商學院院長黃啟瑞指出，商學院在管理、財務與企業策略領域具備完整的教學與研究基礎，並持續關注AI、永續發展趨勢對企業決策、風險管理與商業模式的影響。國際化是商學教育重要的發展指標，倚藉勤業眾信長期累積的國際化視野與跨域實務能量，未來將與其共同推動相關的研討會、學術交流會議，並透過辦理創意商業競賽，提升學生的實務競爭力。

國立臺北大學永續創新國際學院院長詹佳縈則表示，永續創新國際學院匯聚了來自不同背景的學生，以整合的教學和科研資源為教育提供有力支持，培育具備永續發展視野及專業，並能善用科技之國際人才。