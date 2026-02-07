臺北大學拓展印尼學術交流

臺北大學組成訪問團，前往印尼雅加達，拜會印尼大學、雅加達臺灣學校及相關單位為臺印雙方跨國合作奠定基礎。（圖：臺北大學提供）

為拓展國際學術交流版圖，臺北大學組成訪問團，前往印尼雅加達，拜會印尼大學、雅加達臺灣學校及相關單位，進行學術與文化參訪，並就未來教學研究合作方向展開實質討論，為臺印雙方跨國合作奠定基礎。

此次訪團由臺北大學亞洲暨泛太平洋地區研究中心主任陳俊強、歷史學系主任查忻、海山學研究中心主任洪健榮及研究員林佩欣組成，鑑於臺灣與印尼皆曾歷經荷蘭殖民統治，團隊期望透過比較視角，深化歷史研究與區域文化連結。

參訪團首先拜會印尼大學文學院，與該院前院長、歷史學系主任及多位教師、研究人員進行座談交流。雙方就各自研究關懷、教學課程與未來合作模式深入討論，並初步規劃透過簽署學術交流備忘錄、籌組跨國研究團隊及共同發展文化研究議題，推動後續教研合作。

此外亦拜會駐印尼臺北經濟貿易代表處，聽取經濟、教育與僑務等業務簡報，並就印尼在地人文與教育發展交換意見。隨後前往雅加達臺灣學校參訪，深入了解該校辦學特色、教學環境及與臺灣各級學校的交流情形，為未來海外招生、短期營隊及大學社會責任（USR）跨國教學合作提供重要參考。

行程中，參訪團亦實地走訪雅加達多處華人歷史場域及宗教建築，並參觀巴達維亞城遺址與歷史博物館，透過田野踏查，深入認識華人移民文化與印尼在地社會的互動脈絡，以及荷蘭殖民統治所留下的歷史印記，豐富學術研究視野。

臺北大學表示，此次印尼行程成功建立與當地學術機構的合作管道，未來將持續推動國際學術研討會與教師交流，邀請印尼學者來臺，共同就亞太區域政治、經貿、社會變遷、族群文化及地方知識等議題展開跨領域對話，期盼創造具指標性的跨國研究成果。