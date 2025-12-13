臺北大學管樂節音畫音樂會 座無虛席

第八屆臺北大學管樂節「音畫」音樂會，日期於臺北大學熱鬧登場，為社科院USR計畫「大學城系列節慶」再添亮點。此次音樂會由北大管樂團、永續辦公室、社科院USR計畫及台灣鳶山社會實踐協會共同主辦，在晴朗天氣與社區熱烈支持下，現場座無虛席，近三百名師生與居民到場欣賞。鄰近遠雄耶魯、大學京都社區亦有主委與代表蒞臨，USR支持的「耶魯電影讀書會」更有近四十位長輩共同參與，展現活力十足的跨世代交流。

音樂會以「音畫」為主題，由管樂團指揮老師鄒佳宏領軍，首度邀請外籍音樂家共同演出，成為本次活動的一大看點。日本知名低音號演奏家、現任國家交響樂團（NSO）低音號首席藤田敬介（Fujita Keisuke）受邀合作，為學生提供近距離向國際大師學習的難得機會。上半場以經典管樂曲為主，包括開場的Alvamar Overture》與節奏明快的《Angry Beavers!》，帶來熱烈反應。

廣告 廣告

藤田敬介擔任Philip Sparke《Tuba Concerto》協奏曲獨奏。他以沉穩紮實的技巧展現低音號橫跨三個八度的高難度聲響，強大的肺活量控制與細膩詮釋獲得觀眾熱烈掌聲。鄒佳宏指揮表示，能以如此高水準演繹低音號獨奏實屬難得，對學生而言是深具啟發性的學習經驗。

鄒佳宏提到，今年管樂團新生中有多位自小學習管樂者，為團隊注入新能量；另有來自德國的交換學生加入長笛聲部，使管樂團呈現更多元的聲音樣貌。隨著團隊水準提升，不僅吸引更多師生投入，也獲得社區民眾高度肯定。他也特別感謝社科院USR計畫主持人曾敏傑教授八年來的支持，讓管樂團得以持續精進並透過音樂回饋社區。

下半場節目呼應「音畫」主題，選演多首宮崎駿動畫電影組曲，包括《龍貓》、《魔法公主》、《神隱少女》及《魔女宅急便》等名作。學生們更在頭上配戴動畫小圖卡，增添舞台趣味。壓軸曲目選擇爵士風格改編的《人生的旋轉木馬》，熟悉旋律喚起觀眾對動畫的記憶。最後以聖誕組曲作為安可曲，為今年的管樂節畫下溫馨句點。

社科院USR計畫團隊，八年來藉由節慶活動深化大學與社區連結，支持音樂性社團引入專業師資、提升展演品質，同時邀請居民走入校園，使音樂成為促進跨世代交流的媒介，為大學與在地社區共好打造永續平台。

今年第八屆北大管樂節，再次展現「以音樂串連城市與大學」的精神，期待明年再與社區共同迎接下一場動人的音樂饗宴。