臺北大學華力全開 大秀才藝
▲臺北大學越籍生唱歌仔戲歡笑滿堂。（圖：臺北大學提供）
臺北大學國際學院華語中心推出國際生與臺灣學生共同演出的華語才藝秀「華力全開Mandarin Power On!」，並鼓勵觀眾穿著民族、傳統或特色服飾進場觀賞，使觀演空間更添文化多元與活力。此次共有五組節目登場，其中由華語學程（ITCSL）越南學生楊天玉與行政系臺灣學生黃靖恩攜手呈現的歌仔戲《四美圖‧賞花》奪得首獎，演出效果極佳，觀眾又笑又叫，簡直「樂翻了」。
此次奪冠作品最令人讚賞之處，在於楊天玉的突破與投入。作為一位母語為越南語、平日以華語學習的國際學生，她首次接觸到臺灣傳統戲曲便挑戰以「全台語演唱歌仔調」。台語的發音與聲調對初學者而言並不是那麼容易就能掌握，但凡事都力求問心無愧的楊天玉，在短短三週內便記熟所有唱詞與旋律，並能穩定地掌握身段動作，呈現自然大方的舞台效果。
練習過程中，她不僅主動調整打工班表，甚至為了排練請假，以確保每次練習都能做到最好。她反覆聆聽歌仔調與練唱，排練時也會逐字詢問正確發音，最終成果在演出當日充分展現，成為全場討論焦點，同時也展現了她在語言適應、跨文化理解與實作上的卓越能力。
黃靖恩則從小受到野台戲影響，對歌仔戲懷抱深厚熱情。與歌仔戲結緣始於國小二年級，阿嬤帶他觀看家門口搭起的野台戲，他自此迷上歌仔戲的曲調、故事與武戲的生動節奏。他創立臺北大學歌仔戲社，推廣歌仔戲文化不遺餘力，社團IG也以「ntpu430」紀念成立日。
此次演出的劇本、唱詞與曲調皆由黃靖恩親自撰寫與挑選，並在題材上精心取捨，從原本較為悲傷的母子離別戲碼，改為更適合觀眾、曲風輕快、故事諧謔逗趣的《四美圖‧賞花》。題材與表演設計皆充滿性別反轉的樂趣，楊天玉以小生裝扮飾演少年將軍，黃靖恩在戲裡真身雖為男子，但為親近美人，男扮女裝混入將軍府當丫鬟，卻意外成為將軍獵艷的對象。為了保留戲劇節奏，黃靖恩與楊天玉協調以「台語對白與華語對白交錯」的方式呈現，反而形成別具趣味的語言層次，深受觀眾喜愛。
華語中心表示，今年的《華力全開》展現的不僅是一場才藝競演，更是國際學生與本地學生跨越語言、文化、藝術邊界的合作成果。越南學生以台語演唱歌仔調、臺灣學生憑著對歌仔戲的熱情與掌握設計表演內容並帶領排練，兩人合力完成一齣具有高完成度的作品。華語中心期望透過這樣的活動，使國際學生在語言訓練之外，也能深入理解臺灣文化的豐富面貌，並在合作中激盪更多跨文化的可能性，為校園帶來更多動人的故事。
