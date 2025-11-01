臺北大巨蛋四萬VIP高喊「龍哥」 GD樂到台上跳不停

GD在臺北大巨蛋開唱，嗨翻近4萬歌迷。（讀者提供）

KPOP天王G-Dragon（以下稱GD）今（1日）在臺北大巨蛋舉辦2025 GD《Übermensch》台北安可場演唱會，近四萬歌迷將喜愛GD的熱情藉尖叫聲傳達出來，當他聽到歌迷響亮的「CHECK」回音時，開心多玩了好幾遍「SWAG-CHECK」，最後更說「我覺得今天很棒！」尤其最後他開心說「我，龍哥！」全場齊喊「龍哥」又讓GD聽了整整一分鐘應援才肯唱歌，喊話「明年見！我會帶帥哥們一起來！」預告BIGBANG明年也將來台跟大家見面。

GD去年重返韓樂歌壇，昨天正好滿一週年，他還細心記著自7月在台北小巨蛋開唱，距離今天正好114天，心情大好的他今晚正能量滿滿，用英文和大家聊天，分享他找到屬於自己的快樂，當他想說「因為有你們每一位」（Every Single...)時，突然玩起諧音梗說「我單身」(I’m Single)。他感謝生命中種種的「第一次」，包括第一次表達、第一個字、第一次舞台、第一次提名、第一次巡迴，甚至「第一次」與「初吻」等等，也感謝粉絲的誕生與所有的生命，都是珍貴且珍惜的。

GD用英文和歌迷聊天，預告明年四月BIGBANG正式回歸。（讀者提供）

第一次在臺北大巨蛋開唱，GD對場地充滿新鮮感，看著滿場的雛菊手燈說：「它們永遠盛開。」讓粉絲大喊「Forever」，他也溫暖地用中文回應「Forever，好啊，可以！」演唱〈TODAY〉時，GD下台步行繞場，一下子用粉絲手機當鏡子整理頭髮，一下幫粉絲喬正拿反的手幅，不過當他耍帥想將墨鏡從頭上拿下來時，竟卡到頭髮，怎麼樣都扯不下來，超級可愛。

GD臺北大巨蛋演唱會坐上雛菊花車繞場。（讀者提供）

不只下台一次，GD這次演唱會還搭了雛菊花車，和舞群一起在車上繞場送禮物，GD一下跳舞一下拿道具噴禮物給粉絲，一度跳得太開心撞到車上的攝影機，竟然對著鏡頭90度鞠躬，還認真地檢查攝影機有沒有回復原位。美中不足的，部份歌迷為了想更靠近看到GD本人，數度離開座位跑到走道旁，工作人員勸也勸不回去，主辦方還廣播勸告，讓守規矩的歌迷覺得掃興。

GD忘情熱舞撞到車上攝影機，竟合掌鞠躬道歉。（讀者提供）

演唱會尾聲，GD再度感謝粉絲與身邊幫助他的人，「靠我自己是做不到的。」他說每一次的巡演，每一場秀都是獨一無二，有著不同的意義，「這次的巡演對我來說有點不同，多了點新意，也更真實，是好的意思，沒有你們就做不到。」只是聊一聊，臭屁的他突然說「這是我的秀，我給過你們機會離開，不過你們依然在，聽我在這裡巴啦巴啦。」依然是率性的GD。

GD今晚心情超好，不時露出笑容。（讀者提供）

