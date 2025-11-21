臺北大巨蛋拾光祭開張 一起上東區逛市集抽好禮

打造新東區生活，臺北大巨蛋串聯館內外和整個東區，舉辦為期兩周的「臺北大巨蛋拾光祭」，21日登場的風格市集，集結東區名店推出限定餐點和調飲，還有集點抽獎，吸引不少民眾參加。

臺北大巨蛋拾光祭21日開跑，除了館內精彩活動，「一起上東區」風格市集，更把東區美食搬到大巨蛋。

TVBS記者鄭惠心：「店家為市集推出了限定餐點，只有這裡才吃的到，這是聖誕南哄牛肉堡請享用。」

台北市副市長林奕華：「大巨蛋到9月30日，總共在大巨蛋有214萬人次，重點是創造多少經濟效益有142億。」

基金會執行長楊舜欽：「這是我們第一次辦這個上東區的嘉年華，讓所有東區商圈的店家，都可以來這邊，參與我們這樣的活動，讓這個（大）巨蛋成為商區的中心。」

市集逛的不過癮，12月7日前到東區超過60個店家，消費集點可以扭蛋換好禮，更有機會抽大獎。

民眾：「我自己個人覺得東區最有特色是吃，所以我最想要抽到就是，像剛剛看到那個炸雞啤酒，就覺得特別吸引人。」

民眾：「這些都不用排隊，蠻好的，很快就可以吃到。」

限定兩週的活動，全台最強大的人潮磁鐵再發威，帶大家重新感受東區魅力。

