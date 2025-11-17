臺北大巨蛋拾光祭 串聯上百店家吸人潮

因為球賽和演唱會，臺北大巨蛋已經創造超過140億的經濟產值，為了擴大商圈效益，下周起將舉辦【臺北大巨蛋拾光祭 一起上東區】活動，有週末限定的市集，還有消費集點抽大獎，吸引上百家店家響應，預計帶動30萬人次造訪。

記者鄭惠心：「臺北大巨蛋從開幕到現在，已經創造超過140億經濟效益，為了吸引更多人潮上東區， 21號開始將展開為期兩週的串聯活動。」

為了響應活動，店家特別打造限定商品，只有在週末市集吃的到。

東區串聯活動店家 Tim：「漢堡的話，我們這一次就用了，跟永康街蔥抓餅合作聯名，然後飲料的部分，我們這一次就加了楊桃跟芒果的元素 。」

燉煮8小時的豬腱肉軟嫩多汁，泰式酸辣調味清爽開胃，為了活動，也推出限定優惠。

串聯活動店家 陳秋強：「我們有搭配扭蛋的活動，然後跟我們現場集點，那我們集點可以免費換取一些，我們的特別飲品調酒跟限定的餐點。」

兩週的活動以臺北大巨蛋為中心，延伸到週邊的松山文創園區，臺北文創，再到東區，超過百家店家響應，預計活動期間帶動超過30萬人次造訪。

東區商圈發展協會理事長 韓修和 ：「我們達到將近70家的門市，那在我們折扣上，以及當天的活動串聯度，我們相信人潮帶來 預期效果非常的好 。」

透過一波波活動，開啟大巨蛋經濟，連結東區商圈，驅動新一波商業熱潮。

