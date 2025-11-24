臺北大巨蛋拾光祭 開張

台北新地標-臺北大巨蛋，迎來首次大型城市慶典《臺北大巨蛋拾光祭》！專為潮流人士與文青世代打造最Chill、最好看的生活派對，邀請大家一起見證「新東區生活」的誕生。為期兩週的活動，串聯大巨蛋場館內外精彩企劃，從大巨蛋延伸至整個東區，打造完整城市慶典體驗。大巨蛋場館內於日昨推出「民歌大團圓」演唱會與味全龍「粉絲感謝祭」，以音樂與運動凝聚城市熱度；場館外則是11月21至23日在松菸大道舉辦《一起上東區》風格市集，集結22家東區經典品牌，呈現最道地的東區風格生活。此外，更串聯超過60間東區名店及大巨蛋園區夥伴，至12月7日前推出限定優惠與集點活動，民眾只要於合作店家消費集點，即可抽扭蛋或百項大獎，從大巨蛋一路玩進整個東區，開啟屬於冬日的城市探索之旅。

承接東區獨有的時尚脈動與城市記憶，臺北大巨蛋以《拾光祭》開啟全新篇章，以「EastWAVE東區浪潮」為靈感，象徵東區潮流文化的再度湧現，讓昔日風華以嶄新姿態回歸。主視覺取材自90-00年代數位美學，融合復古彩蛋與懷舊色調，呼應當代「復古即潮流」的風格熱潮，喚醒世代間的共同記憶。其中「EwE蛋仔」則是由「East WAVE」轉化為顏文字，流露GenZ式的厭世幽默與迷因氣質，邀大家一同穿越時光隧道，感受大巨蛋的新浪潮。

週末限定的《一起上東區》市集，集結人氣美食與風格品牌，搭配現場DJ音樂，營造最潮城市生活節。活動集結22間東區品牌，共20個風格攤位，橫跨早午餐、甜點、異國料理到微醺小酌等，呈現豐富的城市風貌。參與名單包含東區經典名店豚人拉麵、金曲歌后孫盛希打造的餐酒館「緩緩FABULA」、以及榮登亞洲五十大酒吧的BAR MOOD Taipei等眾多人氣店家，許多品牌更推出市集限定料理與特色飲品，如期間限定的微醺調飲、蔥抓餅漢堡、日式拉麵與人氣甜點，宛如「把整個東區搬進大巨蛋」的驚喜派對。

不僅有週末限定市集，拾光祭更串聯超過60間東區代表品牌與話題名店，推出為期兩週的《東區店家集點趣》。從人氣美食、特色餐酒館到設計選物店，完整展現東區獨有的街區生命力，打造橫跨食、酒、設計、生活的多元串聯網絡。凡於活動期間至合作店家探店消費，即可累積點數：集滿三點可兌換一次扭蛋券，回到臺北大巨蛋扭蛋機抽取拾光祭限定週邊或店家優惠好禮；集滿十點更可參加百項好禮抽獎，包括「花蓮遠雄悅來大飯店總統套房住宿券」、「iPhone 17」、「Play Station R5」等超值大獎，邀請民眾一起逛東區、吃東區，用行動力挺最熟悉的上東區。

臺北大巨蛋不再只是球賽與演唱會的場館，更是「東區生活核心」新起點，串連復興、敦化與松菸商圈的城市綠洲。從館內的民歌演唱會、職棒感謝祭，到館外「一起上東區」活動，一系列期間限定的「拾光祭」盛典，將創造全新的話題熱度，也喚醒人們對東區的記憶與情感連結。