臺北大巨蛋民歌大團圓登場 連續7小時不斷電
「臺北大巨蛋民歌大團圓」今（22）日在臺北大巨蛋登場，聚集74位民歌手、共演出122首金曲，從下午3點到晚上10點，一連7小時不斷電，首度開放叫餐到座位享用，連創多項紀錄，現場由演唱會推手吳楚楚帶領2萬8,900名觀眾一起為11月壽星慶生，也為「民歌之母」陶曉清預熱明年80歲生日快樂，全場瀰漫團圓溫馨氣氛。
陶曉清提到當年參與民歌完全是天時地利人和，她說：「我當時在電台工作，每天都有節目，大家每天都會聽到我的聲音。剛好碰上民歌風潮，又遇到吳楚楚、胡德夫等很有才華的音樂創作者，於是馬上串聯起來。那時候很年輕，很喜歡做這件事，一路從民歌20到現在，真的覺得與有榮焉，能和大家一起走過那個時代與那麼多好聽的歌。」隨後清清楚楚二重唱，也獻唱〈五十年〉，喊話再唱50年，引起全場熱烈掌聲。
陶晶瑩以華語中生代歌手的身分出席，一連演唱張雨生的〈天天想你〉跟蔡藍欽的〈這個世界〉兩首歌，她一開場開玩笑說：「剛剛唱的還可以嗎？老實說我今天是資歷最淺的小妹，所以被發配邊疆。」接著說：「我從小聽民歌長大，吳楚楚先生是我出道時的老闆，雨生的歌也跟民歌有些淵緣，我們都是受民歌薰陶開始創作的。」
接著，陶晶瑩請女兒豆豆上台打招呼，母女倆同台互動逗趣，她笑說：我等等要陪我女兒去高雄看TWICE ，但我跟她說，請先陪媽媽來臺北大巨蛋，看我那個年代的TWICE。」
知名古典交響樂團「灣聲樂團」首次加盟民歌演唱會，在李哲藝指揮領軍下，特別為24位已故音樂人編串代表作的「經典演奏組曲」向潘安邦、鄭華娟、林秋離、何厚華、韓賢光等多位音樂人致敬；演唱會末段更以〈最後一夜〉為靈感編曲，獻給包含日前驟逝的金曲編曲大師屠穎等11位音樂人。
演唱會除了感動，帶動跳名師潘若迪帶領全場大跳〈Here We Go〉，瞬間把大巨蛋變成全民有氧舞池。此外，透過AI技術結合舞台效果，讓木吉他合唱團〈拼宵夜〉以AI呈現「從少年到老年」的團員變化，讓民歌在AI時代綻放嶄新生命。唯一抱憾的是，原訂開場演出的「金曲小姐」洪小喬因演出前摔倒而缺席，開場改由「擎天七美」校園美女演繹她的成名作〈愛之旅〉。
更多鏡週刊報導
老婆甜蜜愛相隨 一代小生秦祥林露臉「臺北大巨蛋民歌大團圓」
金馬62／李筑芯追思影人驚豔全場 背景照片「未見于朦朧」
金馬62／戴佩妮剛表演完！ 《地母》奪最佳原創電影歌曲獎
其他人也在看
范怡文首唱進大巨蛋嗨喊「很爽」曝老友馬毓芬私下互動
「臺北大巨蛋 民歌大團圓」22日在台北大巨蛋登場，齊聚74位民歌手化身音樂時空旅人首登大巨蛋引吭高歌，以122首金曲接力打造7小時不斷電民歌時光機。為完美呈現50年僅一次的民歌首登大巨蛋團圓夜，在人數及製作規模上打破民歌演唱史上空前紀錄，其中台前幕後一舉動員超過2500位工作人員群策群力。中時新聞網 ・ 16 小時前
11位已故歌手登上大巨蛋螢幕！大咖歌手們齊追悼 合唱〈最後一夜〉惹淚
2025《臺北大巨蛋 民歌大團圓》於 11 月 22 日盛大登場，這場被稱為「五十年一遇」的史詩級民歌演唱會，首次在大巨蛋匯聚 74 位民歌手 同台開唱，以 122 首民歌金曲 打造七小時不間斷的音樂時光機。演出以「回顧往日」、「重返青春」、「五十年」、「思想起」四大主題串聯，帶領萬名觀眾穿越 70–90 年代的民歌黃金歲月。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
老婆甜蜜愛相隨 一代小生秦祥林露臉「臺北大巨蛋民歌大團圓」
「臺北大巨蛋民歌大團圓」今（22）日登場，從下午3點開始，一共有74位民歌手，演唱122首金曲一連7小時不斷電演出，旅居美國多年的一代小生秦祥林也到場相挺，在開演後，他與老婆曹昌莉現身會場，被問到台灣影迷都很想念他，他帥氣揮手說：「大家好。」鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
直擊／71歲王夢麟健康亮紅燈 就醫看診過程爆烏龍
「民歌大團圓」演唱會今（22日）在台北大巨蛋登場，吸引近3萬歌迷欣賞，節目後段；參與無數次民歌演唱會的王夢麟，今一連獻唱膾炙人口的〈阿美阿美〉、〈木棉道〉、〈母親我愛您〉，引領數萬人合唱，讓大巨蛋瞬間成了巨型KTV！演出時一向帶給大家歡笑的他，今在台上提及自己日前就醫看診，讓人不禁擔心他的健康情形。鏡報 ・ 13 小時前
售票強碰AAA！金唱片登大巨蛋開唱 網一片哀嚎：同一批人怎麼搶
「第40屆金唱片頒奬典禮（Golden Disc Awards）」將於2026年1月10日在台北大巨蛋登場，日前公布安孝燮、邊佑錫、宋仲基將擔任頒獎嘉賓，引起話題。主辦單位21日釋出完整宣傳時程，不料售票日期竟與高雄舉行的 AAA，讓不少網友紛紛哀嚎。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
「台北大巨蛋拾光祭」串聯東區商圈 2周城市慶典啟動
台北新地標台北大巨蛋，迎來首次大型城市慶典「台北大巨蛋拾光祭」，為期2周的活動，串聯大巨蛋場館內外精彩企畫，從大巨蛋延伸至整個東區，打造完整城市慶典體驗。22、23日推出「民歌大團圓」演唱會與味全龍「粉絲感謝祭」，以音樂與運動凝聚城市熱度； 21至23日在松菸大道舉辦「一起上東區」風格市集，集結 22 家東區經典品牌，呈現最道地的東區風格生活；更串聯超過60間東區名店及大巨蛋園區夥伴，至12月7日前推出限定優惠與集點活動，民眾只要於合作店家消費集點，即可抽扭蛋或百項大獎。中時新聞網 ・ 1 天前
民歌團圓！ 陶晶瑩帶女兒追「媽媽年代TWICE」
「臺北大巨蛋民歌大團圓」今天登場，共有74位民歌手登台獻藝，帶來122首金曲，以七小時不間斷的精彩表演，喚起觀眾們的青春回憶。這場民歌史上規模最大的演唱會吸引了眾多樂迷，包括70年代華語影壇天王秦祥林也特地從國外返台，與太太曹昌莉一同參與這場音樂盛會。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
快訊／新北吸毒男拿鐵棍路上隨機傷人 遭法院裁定羈押
新北市三重區三和路四段382巷口，昨天（22日）上午9時許， 1名45歲的顏姓男子，疑似因吸食毒品、情緒不穩定，先是揮拳攻擊1名77歲的老婦，之後拿鐵棍在路上隨機攻擊1對夫妻，警方獲報到場將顏男逮捕，所幸被攻擊的民眾送醫後均無生命危險，而顏男身上被搜出毒品安非他命，被警方依現行犯逮捕，詢後將顏男依傷害罪及毒品罪送辦，經新北檢複訊後聲請羈押，今天（23日）上午新北地院裁准羈押。三立新聞網 setn.com ・ 30 分鐘前
民歌大巨蛋開唱！消失多年大咖影帝驚喜現身 疑自購門票低調入場
旅居美國多年的資深藝人秦祥林驚喜現身「臺北大巨蛋民歌大團圓」演唱會，引發現場觀眾騷動。他此次特地返台，就是為了欣賞多年好友的演出，並表示只會在台停留兩天後即返回美國。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
《營建股》力麒取得宏易創新國際私募普通股80萬股
【時報-台北電】力麒(5512)11月21日取得宏易創新國際私募普通股，以每股24元交易80萬股，交易總金額1920萬元。 本次認購價係依擬制減資後股價設算，私募股未來不參與減資換股作業。(編輯：廖小蕎)時報資訊 ・ 1 天前
獨家／白色轎車直接撞進高雄輕軌軌道 車頭全毀慘況曝光
即時中心／徐子為、黃彥翔報導今（22）天傍晚，一輛白色轎車行經高雄市大順一路與龍德路口時，疑似未注意輕軌軌道區，直接衝上軌道，還撞斷一旁的告示牌，導致車頭全毀，所幸駕駛並無大礙，警方獲報也到場處理，同時要釐清事發原因。高雄警方指出，22日17時許，獲報大順一路有交通事故，現場為王男（22歲）駕駛自小客車沿大順一路（西往東方向）直行，自稱頭暈身體不適偏離車道，自撞輕軌軌道路面石墩及號誌燈桿。造成自小客車車頭、輕軌號誌桿損毀，現場王男臉部有擦傷無需送醫，王男經實施酒測並未發現酒駕情事，詳細肇事原因由交通大隊分析研判中。警方到場後，為避免影響一般車輛通行，先以人力方式協助將車輛移置路旁，並通報捷運公司到場處理修繕號誌。更多最新資訊，請鎖定《民視快新聞》。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：獨家／白色轎車直接撞進高雄輕軌軌道 車頭全毀慘況曝光 更多民視新聞報導藍委竟誣賴陳其邁「力挺垃圾山主謀」 邱議瑩嗆潑髒水：支持提告民眾黨北市議員席次不保？黃國昌自信喊話：絕對可以「4+2全壘打」立院三讀通過「李四川條款」全國增設18位副縣市長 國庫每年多燒近1億元民視影音 ・ 18 小時前
最chill城市慶典! 大巨蛋拾光祭登場 活絡東區商圈
生活中心／綜合報導台北大巨蛋第一次舉辦「拾光祭」，以「新東區生活」為概念，不但串聯大巨蛋館內外與周遭，甚至延伸到整個東區，推出為期兩週的限定企劃。館內11/22、23有「民歌大團圓」演唱會與味全龍「粉絲感謝祭」，以音樂與運動凝聚城市熱度；館外則在11/21–23於松菸大道舉辦《一起上東區》風格市集，集結22家東區名店，推出市集限定餐點與調飲，宛如把整個東區搬到大巨蛋。同時，東區活動串聯超過60家東區店家推出集點活動至12/7。民眾於合作店家消費即可集點，集滿三點可扭蛋換好禮，十點可抽百項大獎，包括五星飯店總統套房、iPhone 17、PS5等超值獎項。民視 ・ 20 小時前
為打卡險丟命！陸男闖「世界第一長洞」 失聯6天喝地下水維生
大陸一名37歲的韋姓男子為拍照打卡，擅自闖入位於廣西河池鳳山縣、被譽為「世界第一長洞」的江洲地下長廊後失聯6天，最終被救出奇蹟生還。中天新聞網 ・ 1 小時前
自己當頭家／獨家！生子後事業魂爆發 許瑋甯找蕭敬騰團隊開公司
許瑋甯將於11月28日與邱澤在文華東方酒店舉行婚禮，她近期不僅忙於婚禮籌備，還要照顧剛滿3個月的兒子、排練並宣傳舞台劇，可說是忙得不可開交。另外她又自組公司招兵買馬，據悉，已請曾是蕭敬騰團隊的夥伴來掌管經紀事務。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
郭台銘來了！「白髮」造型亮相 網喊：75歲正常帥
鴻海集團創辦人郭台銘睽違3年再現身鴻海科技日，一頭白灰髮造型引發熱議！相較於去年11月打高爾夫球和12月出席活動時仍是一頭黑髮，如今已是滿頭白髮，引起網友討論。郭台銘妻子曾馨瑩表示，不染髮是為了健康考量。醫師指出，年紀、壓力、疾病及營養素缺乏都可能影響頭髮變白，有研究更指出白髮可能是一種防癌機制。不少人為了健康而選擇不染髮，走自然風也是一種自在生活方式。TVBS新聞網 ・ 1 天前
民歌大團圓創紀錄 喊話再唱50年
「臺北大巨蛋 民歌大團圓」演唱會22日在大巨蛋舉行，動員2500名工作人員，聚集74位民歌手、共演出122首金曲，一連7小時不斷電，並首度開放叫餐到座位享用，連創多項紀錄。不僅如此，現場觀眾的年齡總和也刷新紀錄，共計超過180萬歲，展現民歌50年歷久不衰的精神。硬體部分更以近乎「世界級開幕式」規格打造巨型沉浸式、零死角的視聽互動舞台。中時新聞網 ・ 8 小時前
太拚了！陶晶瑩大巨蛋才唱完張雨生經典曲 帶女兒趕奔高雄看TWICE挺子瑜
「台北大巨蛋 民歌大團圓」演唱會，今（22日）在大巨蛋登場，74組歌手陸續登台獻唱經典曲，「陶子」陶晶瑩雖然今天要帶女兒荳荳去高雄追星TWICE演唱會，但因為自己從小聽民歌，太喜歡民歌，還是先現身大巨蛋獻唱，一唱完立刻帶女兒趕高鐵赴高雄世運主場館看TWICE，挺共同最愛的子瑜。自由時報 ・ 20 小時前
民歌大團圓攻大巨蛋 影帝「秦祥林」低調回台聽歌！｜#鏡新聞
民歌大團圓昨天(22日)辦在大巨蛋，74位民歌歌手齊聚，飆唱金曲，大咖影帝秦祥林，還特地從洛杉磯飛回台灣，帶著老婆低調現身聽歌，力挺好友。而歌手陶晶瑩也獻唱，致敬好友張雨生，然後晚上，還要趕攤帶女兒去看TWICE的演唱會。鏡新聞 ・ 1 小時前
籲支持政院版財劃法 卓榮泰：新北統籌分配款增加六都最多
台61線西濱快速公路，新北市至苗栗縣路段平交路口改善工程－新北段，今（22日）在林口舉行動土儀式。行政院長卓榮泰出席主典，並再次提及政院版財劃法。他強調，政院提出的財政收支劃分法旨在調配各縣市均衡發展，並提升地方自主財源，依院版計算，調整人口與土地權重後，新北在統籌分配稅款與一般性補助將是六都中最高自由時報 ・ 21 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 16 小時前