臺北大巨蛋民歌大團圓登場 連續7小時不斷電

演唱會推手吳楚楚為11月壽星慶生，也為「民歌之母」陶曉清預熱明年80歲生日快樂。（中華音樂人交流協會提供）

「臺北大巨蛋民歌大團圓」今（22）日在臺北大巨蛋登場，聚集74位民歌手、共演出122首金曲，從下午3點到晚上10點，一連7小時不斷電，首度開放叫餐到座位享用，連創多項紀錄，現場由演唱會推手吳楚楚帶領2萬8,900名觀眾一起為11月壽星慶生，也為「民歌之母」陶曉清預熱明年80歲生日快樂，全場瀰漫團圓溫馨氣氛。

陶曉清提到當年參與民歌完全是天時地利人和，她說：「我當時在電台工作，每天都有節目，大家每天都會聽到我的聲音。剛好碰上民歌風潮，又遇到吳楚楚、胡德夫等很有才華的音樂創作者，於是馬上串聯起來。那時候很年輕，很喜歡做這件事，一路從民歌20到現在，真的覺得與有榮焉，能和大家一起走過那個時代與那麼多好聽的歌。」隨後清清楚楚二重唱，也獻唱〈五十年〉，喊話再唱50年，引起全場熱烈掌聲。

陶晶瑩以華語中生代歌手的身分出席，一連演唱張雨生的〈天天想你〉跟蔡藍欽的〈這個世界〉兩首歌，她一開場開玩笑說：「剛剛唱的還可以嗎？老實說我今天是資歷最淺的小妹，所以被發配邊疆。」接著說：「我從小聽民歌長大，吳楚楚先生是我出道時的老闆，雨生的歌也跟民歌有些淵緣，我們都是受民歌薰陶開始創作的。」

陶晶瑩以華語中生代歌手的身分出席，請女兒豆豆上台打招呼，母女倆同台互動逗趣。（中華音樂人交流協會提供）

接著，陶晶瑩請女兒豆豆上台打招呼，母女倆同台互動逗趣，她笑說：我等等要陪我女兒去高雄看TWICE ，但我跟她說，請先陪媽媽來臺北大巨蛋，看我那個年代的TWICE。」

知名古典交響樂團「灣聲樂團」首次加盟民歌演唱會，在李哲藝指揮領軍下，特別為24位已故音樂人編串代表作的「經典演奏組曲」向潘安邦、鄭華娟、林秋離、何厚華、韓賢光等多位音樂人致敬；演唱會末段更以〈最後一夜〉為靈感編曲，獻給包含日前驟逝的金曲編曲大師屠穎等11位音樂人。

帶動跳名師潘若迪帶領全場大跳〈Here We Go〉。（中華音樂人交流協會提供）

演唱會除了感動，帶動跳名師潘若迪帶領全場大跳〈Here We Go〉，瞬間把大巨蛋變成全民有氧舞池。此外，透過AI技術結合舞台效果，讓木吉他合唱團〈拼宵夜〉以AI呈現「從少年到老年」的團員變化，讓民歌在AI時代綻放嶄新生命。唯一抱憾的是，原訂開場演出的「金曲小姐」洪小喬因演出前摔倒而缺席，開場改由「擎天七美」校園美女演繹她的成名作〈愛之旅〉。

「金曲小姐」洪小喬因演出前摔倒而缺席。（中華音樂人交流協會提供）

