《臺北大巨蛋 民歌大團圓》74位民歌手齊聚 七小時122首金曲重現半世紀黃金時光
CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、李衣綸／台北報導
《臺北大巨蛋 民歌大團圓》11月22日在大巨蛋寫下民歌史新頁。來自不同世代的74位民歌手首度同台，以「回顧往日」、「重返青春」、「五十年」、「思想起」四大章節，一口氣帶來122首經典曲目，打造長達七小時的時光音樂旅行。舞台化作穿越半世紀的巨大時空隧道，讓座無虛席的歌迷重新走進民歌最燦爛的年代。
多組象徵民歌世代記憶的團體在這晚全面回歸，包括木吉他合唱團、金韻四小、大學城、清清楚楚二重唱、南方二重唱、鄉村二重唱等皆重聚現場，以接力合唱串起70到90年代的民歌版圖。陶晶瑩、萬芳、楊肅浩等跨世代歌手也驚喜登台，在李哲藝率領的灣聲樂團磅礡演奏下，把熟悉旋律注入新生命，象徵民歌精神在半世紀後依舊薪火相傳。壓軸時刻，全體歌手合唱〈浮雲遊子〉、〈外婆的澎湖灣〉、〈散場電影〉、〈恰似你的溫柔〉，上萬名觀眾大聲和唱，為這場規模空前的音樂盛宴畫下最動人的句點。
這場演出堪稱民歌史上最大規模動員。台前幕後超過2500人投入製作，兩組節奏樂團、近30人管弦樂團、28位舞者、多組梳化與攝影團隊全力協作，並為〈廟會〉特地邀集160位民俗團隊參與演出，從北管、月琴到神將、神轎，讓傳統文化完整搬進大巨蛋。節目內容豐富、舞台呈現多元，創下民歌演唱會史上曲目最多、表演人口規模最大紀錄。
主辦方也為這場「五十年一遇」的盛會準備多項驚喜彩蛋。灣聲樂團首度加盟民歌演唱，以特別編製的「經典演奏組曲」向潘安邦、鄭華娟、林秋離、韓賢光、屠穎等音樂人致敬，讓幕後創作者的精神在巨蛋再度迴響。〈廟會〉段落則融合廟埕文化與現代舞台語彙，把民俗、信仰與民歌相互交織，成為全場最震撼的傳統文化場景。
另一亮點是AI科技的導入。主辦單位與資策會合作，讓〈拼宵夜〉以AI方式呈現團員從孩童到老年的趣味變化，也透過AI影像編輯，把清清楚楚二重唱與民歌影像資料融合成跨時空對話。場外更設置AI互動體驗區，提供影像與聲音紀錄，讓歌迷留下專屬於自己的「民歌記憶」。
晚會中最具「青春能量」的畫面，莫過於潘若迪以〈Here We Go〉掀起巨蛋全場的熱力運動風暴。被稱為「亞洲有氧天王」的他一出場，全場立即隨節奏擺動，原本滿載情懷的民歌場景瞬間變成年輕有氧舞池，成為最不按牌理但最讓人難忘的歡樂橋段。
整晚節目線性地呈現民歌從萌芽、綻放到傳承的軌跡。開場以「我們一起唱民歌」的影像帶領觀眾回到民歌運動之初，洪小喬、楊弦、靳鐵章、王秀如等資深歌手陸續登場，重現民歌最具力量的年代；陶晶瑩、潘越雲以不同世代的女聲接棒，從〈天天想你〉到〈天天天藍〉，勾起現場第一波大合唱。緊接而來的南方二重唱、金智娟、葉佳修、趙樹海等歌手，串起從青春校園到成長歲月的民歌篇章，〈青梅竹馬〉、〈春風〉、〈閃亮的日子〉等經典歌接力登場，彷彿搭上跨越三個年代的青春列車。
後半段的大學城組合更是情懷爆棚，〈童年〉、〈光陰的故事〉及〈萍聚〉合唱讓全場響起最大音量的回應。壓軸部分由李建復、侯德健、鄭怡、王夢麟、王海玲等重量級歌手登場，把民歌半世紀的精神推向最高潮，而最終74位歌手同台合唱的畫面，成為民歌50年最重要的歷史畫面。
《臺北大巨蛋 民歌大團圓》不只是一場演唱會，更像是一座巨大的時代記憶庫。從人文、音樂到科技，從傳統、校園到未來，這場演出讓民歌用全新的方式在巨蛋共鳴，也宣告「民歌50年，從未散場」。
