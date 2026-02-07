臺北大縱走第7段「樟樹步道花海」開幕 浪漫春遊賞花趣

▲魯冰花為茶園常見的天然綠肥，凋謝後回歸土地、滋養茶樹，展現貓空茶農與環境共生的智慧。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】春風拂面，花香四溢，臺北大縱走第7段「2026 樟樹步道花海」開幕活動在農曆新年前夕，今（7）日開啟了全新的篇章。本次活動以「慢遊微觀」為核心，配合古色古香的音樂演奏，用不同視角感受樟樹步道的春意盎然。

▲春風拂面，花香四溢，臺北大縱走第7段「2026 樟樹步道花海」開幕活動。

大地處表示，當天活動特別設計「冒險盲盒」，參與民眾化身為森林探險家，使用盲盒內的手機微距鏡頭，捕捉魯冰花蕊或葉脈的細節，完成任務收集獨特的「套色印章」，將四關印記疊加成一幅完整的臺北大縱走視覺圖卡。此外，現場亦安排「小碳包彩繪DIY」，在專業師資帶領下，讓民眾親手留下花海記憶。

大地處道路步道科朱信安科長表示，魯冰花為茶園常見的天然綠肥，凋謝後回歸土地、滋養茶樹，展現貓空茶農與環境共生的智慧。今年樟樹步道魯冰花花期預計持續至農曆年節後，歡迎民眾把握年假期間前往貓空走春賞花。

大地工程處感謝民眾的熱情參與，未來將持續結合自然景觀、地方文化與生態教育，規劃多元步道體驗活動，讓貓空魯冰花不僅成為春日風景，也成為傳承文化與生態體驗的重要橋梁。