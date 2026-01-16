臺北天文館主題活動 認識遙遠神秘的宇宙

記者劉昕翊／臺北報導

迎接即將到來的超長寒假，臺北市立天文科學教育館今（16）日公布，將於1月23日晚間舉辦天文主題活動「今晚，說個星星的故事」，結合舞臺劇演出、望遠鏡觀星與特展導覽等精采內容，邀請民眾在夜色中走進天文館，透過故事與實際觀星，認識遙遠而神秘的宇宙。

此次以天王星為核心主題，當晚18及18時40分，將於宇宙劇場各演出1場舞臺劇《夢遊天王星》，將故事敘事結合影像呈現，帶領觀眾循著劇情探索天王星，讓天文知識自然融入觀賞體驗，且入場觀賞者還可獲得小禮物1份。活動每場次開放網路報名200人，至1月20日截止。另配合宇宙劇場新片《勇闖太陽系》，館方同步推出同名網頁互動遊戲，而舞臺劇中亦有破關線索，邀請觀眾延伸體驗。

另外，活動當晚17時，立體劇場將播映免費短片《星際特遣隊》，片長約25分鐘，現場排隊入場；18時30分至20時，4樓觀測室同步開放，提供民眾透過專業天文望遠鏡實際觀賞天王星，讓舞臺劇中的行星形象與真實夜空相互呼應。

此外，現正展出的「光的間質」天文與藝術特展，亦配合活動延長開放至晚間20時，並於17時30分、18時30分及19時30分安排3場專場導覽、免費參加，帶領觀眾從科學與藝術交會的角度，感受光與宇宙的多元表現。

