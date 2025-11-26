臺北天文館介紹先驅者金星計畫 一揭宇宙神秘面紗

記者劉昕翊／臺北報導

臺北市立天文科學教育館今（27）日公布，將於29日晚間19時舉辦「星空下的宇宙紀事」活動，在宇宙劇場介紹「先驅者金星計畫－金星探測任務」以及12月精采天象，並開放望遠鏡觀星，歡迎民眾踴躍參加，一揭宇宙的神秘面紗。

在太空探測器成功造訪金星之前，人們曾認為金星可能和地球一樣具有廣闊的海洋與溫暖的熱帶氣候，直至NASA水手2號於1962年首次飛越金星時，才發現其表面極度酷熱乾燥，而如今科學家更了解到，金星上不但火山運動活躍，還有腐蝕性的雲層和令人窒息的大氣。

廣告 廣告

臺北天文館表示，此次「星空下的宇宙紀事」將從NASA先驅者金星計畫、麥哲倫號及ESA金星特快號等太空探測任務所得到的珍貴資訊，帶大眾認識這顆地球的姊妹行星。另活動中，亦將介紹12月重要天象，其中，最亮眼的就是每小時數量高達百顆的雙子座流星雨，其餘還包含冬季大三角、獵戶座與雙子座等，最後安排民眾至觀測室以專業望遠鏡觀賞星體。

「星空下的宇宙紀事」活動免費、無須預約，現場排隊入場，歡迎大小朋友週六至天文館，享受一個充滿知識與樂趣的夜晚。

先驅者金星軌道器於1978年12月3日抵達金星，臺北天文館「星空下的宇宙紀事」將介紹「先驅者金星計畫－金星探測任務」。（NASA提供）