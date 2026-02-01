臺北天文館公布2月豐富天象 亮星合月、行星排列正精采

記者劉昕翊／臺北報導

冬季向來是觀星的黃金季節，今年2月的夜空更是熱鬧非凡。臺北市立天文科學教育館最新公布，一等亮星心宿二合月、海王星與土星近距相會、水星東大距接力登場，下旬更有金星、水星、土星與眉月同列西方天空的難得景象，豐富天象抬頭可見，不容錯過。

2月夜空亮星雲集，是一年中最適合辨認星座的時節。臺北天文館指出，金牛座的畢宿五、獵戶座的參宿七、御夫座的五車二、雙子座的北河三、小犬座的南河三，以及夜空中最亮的天狼星，共同勾勒出「冬季大橢圓」，再加上位於橢圓裡的參宿四，幾乎囊括天空近半數的一等亮星；想快速認識這些冬季明星，可把握館內宇宙劇場每週六晚間19時的免費星座解說活動。

另外，11日天亮前還將發生「心宿二合月」，眉月將與天蠍座紅色一等亮星心宿二相聚於約3度範圍內，5時許在東方天空即可欣賞這幅柔美的紅星伴月畫面；16日則出現「海王星合土星」，2星距離不到1度，雖然海王星亮度僅約8等，肉眼難以辨識，但可在土星引導下，利用雙筒望遠鏡或小望遠鏡嘗試尋找這顆淡藍色、少有人親眼見過的遙遠行星；20日水星將來到「東大距」，亮度-0.5等，與太陽的角距達18.1度，是今年少數能在日落後觀賞水星的良機，在此前後數日的黃昏時分，只要在西方地平線視野開闊處，即有機會用肉眼發現這顆最靠近太陽的行星。

此外，2月最吸睛的天象，將出現於19至20日傍晚，亮度達-3.9等的金星、水星、土星與一彎眉月，將難得地在西方天空排成一列，無論肉眼欣賞或以相機記錄，都是令人難忘的天象美景。餘詳細天象資訊可參閱臺北天文館網站。

2月11日天亮前將發生「心宿二合月」，眉月將與天蠍座紅色一等亮星心宿二相聚於約3度範圍內。（臺北天文館提供）

2月20日水星將來到「東大距」，亮度-0.5等，是今年少數能在日落後觀賞水星的良機。（臺北天文館提供）