臺北天文館公布2026曙光地圖 本島平地最早日出在鵝鑾鼻

記者劉昕翊／臺北報導

臺北市立天文科學教育館今（30）日公布，根據「2026年元旦曙光地圖」的精算，2026年全國第一道民用曙光將於清晨6時3分46秒出現在花蓮縣柏南山、最早日出於6時28分在柏南山現身；若以較易抵達的平地而言，元旦最早日出的地點是在鵝鑾鼻燈塔，時間為6時34分，離島則以蘭嶼最早，日出時間為6時29分，都是迎接新年第一道曙光的最佳選擇。

2026年即將到來，迎接新年第1道曙光與日出是許多民眾元旦清晨的重要節目。最早曙光是指「民用曙光」時刻，此時太陽中心點在地平線下6度，天空已明顯轉亮，可以看清地面景物。臺北天文館表示，在天文觀測上常用的「天文曙光」，是指太陽在地平線下18度，肉眼可見最暗的6等星開始消失的時刻，通常天文曙光出現的時間會比民用曙光早1小時左右，但若非使用望遠鏡或攝影設備不易察覺，所以一般「追曙光」時參考民用曙光時刻較符合生活經驗，若想體驗天空由暗轉亮的過程，則可參考天文曙光時間來提早等待。

在臺灣，元旦的日出方位約為115度，東南東方附近，因此愈往東、愈往南，就能愈早看到日出；2026年全國最早日出將於6時28分在柏南山現身，柏南山雖非臺灣最高峰，海拔高達3443公尺，卻位於本島較偏東、偏南的位置，加上海拔高度優勢，使其成為元旦當天全臺最早迎接太陽的地點。另為讓國人精準掌握元旦各地曙光與日出的時刻，臺北天文館特別製作線上互動程式「2026年元旦曙光地圖」，只需點選觀賞地點，即可查詢該地的曙光與日出時間，精準掌握新年第1天的精采時刻。

臺北天文館也提醒民眾，清晨時分高山地區氣溫低、風勢強，且雲霧變化快速，前往迎曙光前應妥善規劃行程並注意安全；平地與海岸地區雖較易抵達，仍建議提早到場並留意即時天氣預報，若天氣條件良好，日出前後還有機會欣賞到雲海、霞光，甚至短暫出現的大氣折射現象，為新年留下難忘回憶。

