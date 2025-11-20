臺北天文館大型望遠鏡 搶先觀賞細如刀鋒土星環

記者劉昕翊／臺北報導

臺北市立天文科學教育館今（21）日公布，土星環將於11月24日出現「收窄」的特別時刻，視線夾角縮小至約0.4度，看似一條極細的亮線，只要天氣良好，使用較大口徑的望遠鏡即可欣賞到一年中最纖細、最獨特的土星光環。此外，天文館也提前於22日晚間19至21時，特別開放45公分口徑的大型望遠鏡，邀請民眾一同搶先觀賞土星環細如刀鋒的特別天象。

土星目前位於寶瓶座與雙魚座之間，入夜後不久即會通過中天，是觀測土星的最佳時段，臺北天文館表示，值得一提的是，土星直徑約12萬公里、土星環的直徑約28萬公里，但土星環的平均厚度卻僅約12公尺，宛如太空中的薄片，當土星環傾角縮小到接近零度時，這片細薄的光環便會呈現最銳利的「刀鋒視角」，是全年難得一見的特殊景象。

土星環傾角的變化主要來自地球與土星在軌道上的幾何關係，整體呈現一個長達29.5年的週期；臺北天文館指出，隨著地球每年繞行太陽，觀看土星環的角度也會出現些微改變，讓土星環的傾角在1年之間存在有略為張開或收窄的小波動，這使11月24日的土星環傾角將僅次於今年3月土星環翻面時的最小傾角，縮小至約0.4度，且由於今年3月土星環翻面時太接近太陽而無法觀測，因此11月24日便是今年可見最細土星環的時刻。餘相關天象資訊及觀測活動詳情，可參閱臺北天文館網站「天象預報」及「活動訊息」。

土星環將於11月24日出現「收窄」的特別時刻，視線夾角縮小至約0.4度，看似一條極細的亮線。（臺北市立天文科學教育館提供）