臺北天文館宇宙劇場 元旦推出新片《勇闖太陽系》

記者劉昕翊／臺北報導

迎接2026年到來，臺北市立天文科學教育館宇宙劇場將自1月1日起推出新片《勇闖太陽系》，並於元旦當天上午9時，在宇宙劇場與立體劇場播映免費短片，邀請民眾於新年假日走進天文館，展開探索宇宙之旅。

臺北天文館表示，《勇闖太陽系》是部極富想像力的太空冒險影片，故事由傳奇表演大師「偉大的夏帕雷利」領航，搭乘觀測船穿越太陽系，從炙熱的水星到遙遠冰封的冥王星，深入遨遊太陽系中各個瑰麗而神祕的星球，而在環景球幕的震撼效果下，觀眾不僅能感受太陽系的極端環境與多樣景觀，更能體會地球的珍貴與脆弱，是兼具科學知識與視聽效果，適合一般大眾與親子共賞的佳片。

此外，臺北天文館指出，元旦上午9時在宇宙劇場播映的科學短片《時空的漣漪》與立體劇場的動畫短片《神奇的莫里斯》均為免費觀賞，現場排隊入場免購票；現場還有《光的間質》科學與藝術跨域特展，以及各項現場活動，相關資訊均可參閱臺北天文館官網，歡迎民眾蒞臨參觀。

