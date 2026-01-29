臺北天文館宇宙紀事 探索海王星的故事

記者黃朝琴／臺北報導

臺北天文館1月31日（周六）晚間7時將舉辦「遙遠的藍色星球－海王星與航海家2號太空任務」活動，邀請民眾在宇宙劇場跟著科學家探索海王星的故事，一起認識海王星。

天文館表示，海王星是太陽系的第8顆行星，位在太陽系的外圍，距離太陽約30個天文單位的區域。初次被發現，是由一位法國天文學家勒維葉，在西元1846年時利用提圖斯－波德定律與天王星公轉軌道的偏差，估計可能的位置，並交由柏林天文台搜索發現。

天文館指出，本來發現新行星是天文學界的盛事，但關於發現者的榮耀應該歸屬於誰，後來卻鬧出了雙胞案，引發法國與英國科學界的爭論。究竟發生了什麼事呢？此次活動將會把這樁歷史公案與航海家2號太空任務探索海王星的故事，一併介紹給大家。

天文館提到，這次活動還將進行2月份的天象預報，透過天象儀介紹冬季最適合觀賞的冬季大三角、獵戶座與雙子座等，最後前往觀測室以專業天文望遠鏡觀賞星體。「星空下的宇宙紀事」活動免費，不需預約，現場排隊入場，歡迎前來探索宇宙、認識星空。

航海家2號在1989年時飛越海王星，是人類歷史上唯一曾經到過海王星的太空探測器。（天文館提供）