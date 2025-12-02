臺北天文館寒假營隊 豐富課程感受宇宙魅力

記者劉昕翊／臺北報導

臺北市立天文科學教育館今（2）日公布，寒假天文營隊配合學生年齡與跨域學習特色，精心設計一系列豐富課程；各梯隊將於12月5日9時至12月8日9時開放網路報名，並於9日以電腦亂數抽籤並公布錄取名單，邀請學生踴躍報名，一同感受宇宙神秘魅力，開啟新視野。

臺北天文館於寒假為國中小學生安排精采有趣的寒假天文營，並根據年齡層分為國小1、2年級天文營、國小3、4年級天文營、少年天文營、墾丁野外觀測天文營等營隊，活動天數從1至4天不等，精心設計「地球的兄弟姊妹」、「我要成為小小天文學家」、「太陽與它的恆星夥伴們」等天文課程及觀星活動，內容充實而有趣的，邀請國中小同學在寒假中開啟宇宙新視野。

其中，「墾丁野外觀測天文營」攜手墾丁國家公園，針對國小5、6年級與國中學生設計課程，包含天文教學、認識星座、望遠鏡觀測、墾丁國家公園生態巡禮等，每人費用7900元。餘各項活動詳細內容及報名資訊可參閱臺北天文館網站活動訊息，或電洽臺北天文館（02）28314551請洽推廣組，分機202、204、207。