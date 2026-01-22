臺北天文館寒假親子DIY 輕鬆互動中認識天文科學

記者劉昕翊／臺北報導

寒假將至，臺北市立天文科學教育館搭配現正展出的《光的間質》跨年藝術特展，以及3月份即將登場的年度重要天象「月全食」，特別於1月29日起的寒假期間推出「光的魔法科學親子DIY」活動，即日起開放報名，邀請家長陪伴孩子透過動手實作、導覽解說與觀察體驗，在輕鬆互動中認識天文科學與光的奧秘。

活動以國小1至4年級學童為主要對象，規劃親子共同參與的DIY課程，內容涵蓋製作日月食模型與立體眼鏡偏光教具，協助孩子理解月食發生的原因，以及光線與視覺之間的科學原理，並結合月食主題說明與《光的間質》特展導覽，讓孩子在「看得到、摸得到、做得到」的過程中，將抽象的天文與物理概念轉化為具體而有趣的學習經驗。臺北天文館表示，透過親子共同動手操作與討論，不僅能增進孩子對科學與藝術的理解，也有助於培養觀察力與思考能力，讓學習自然融入生活情境，成為寒假中兼具陪伴與成長意義的時光。

廣告 廣告

「光的魔法科學親子DIY」活動將於年1月29、31日，以及2月5、12、13日舉行，每日分為上午與下午2梯次，共計10梯次；每梯次招收親子合計40人，參加者僅需購買展示場門票，或出示符合優惠資格之證明文件入場。活動即日起在臺北天文館官網開放登錄報名，名額有限，額滿為止。

臺北市立天文科學教育館寒假期間推出「光的魔法科學親子DIY」活動，結合藝術特展探索光線奧秘。（臺北天文館提供）