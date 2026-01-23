臺北天文館推宇宙人格測驗 開啟專屬行程攻略

記者劉昕翊／臺北報導

不知道從哪逛起？臺北市立天文科學教育館今（23）日貼心推出「8種宇宙人格×專屬行程攻略」活動，藉由簡單又有趣的測驗，幫助觀眾快速找到最適合自己的參觀方式，從而讓有限的時間也能玩得盡興、看得有重點。

宇宙人格共分為8種，包含，親子同行的「小太陽」、熱愛星象知識的「星空探險家」、偏好藝術感受的「光之觀察者」，以及節奏穩定、動線較短的「銀河漫遊者」，還有週六夜間限定的「夜空守望者」等，而每一套行程皆串聯展示場、特展、劇場、宇宙探險與觀測室，全面運用天文館既有設施與節目，觀眾只要依照行程建議，就能輕鬆完成一趟完整的宇宙旅程。

活動參與方式非常簡單，民眾僅需回答4題小問題，即可知道自己屬於哪一種「宇宙人格」，臺北天文館表示，透過「宇宙人格×專屬行程」的設計，無論是第1次造訪，或是再訪天文館，不必追求一次看完所有內容，而是可以依照自己的興趣與節奏，找到最適合自己的玩法，開啟一趟專屬的宇宙冒險，重新認識宇宙的魅力。

