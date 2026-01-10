臺北天文館特展「光的間質」 走進天文藝術無限想像

記者劉昕翊／臺北報導

臺北市立天文科學教育館日前推出首次與當代藝術結合的特展「光的間質」，重新思考光、感知與天文觀測之間的關係；配合特展同步推出特展系列講座，首場於明（11）日登場，邀請參展藝術團體「陽春麵研究舍」創作者陳姿尹與莊向峰主講，帶領民眾從當代藝術的視角，理解天文如何成為創作的起點與媒介。

臺北天文館表示，講座以「天文與藝術的想像路徑」為題，聚焦藝術家近年以天文觀測、自然光線與科學資料為基礎的創作實踐，分享如何將天文現象與數據，轉化為觀眾可感知、可經驗的藝術形式；講者將介紹創作過程中從科學理解到藝術詮釋的思考轉換，並探討當代藝術如何回應科技發展，開展出不同於知識導向的觀看與感受方式。

廣告 廣告

此外，特展講座中，藝術家不僅將闡述創作過程中的思考轉換，更邀請現場觀眾共同討論科學與藝術如何互相啟發，開拓新的認知與感受方式。活動免費參加，即日起開放報名，名額有限，額滿為止，歡迎有興趣的民眾至臺北天文館官網「活動報名」專區登錄。

「光的間質」系列講座首場1/11登場，帶領民眾從當代藝術的視角，理解天文如何成為創作的起點與媒介。（臺北市立天文科學教育館提供）