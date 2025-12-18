臺北天文館跨界藝術特展 多元觀看光與宇宙

記者劉昕翊／臺北報導

臺北市立天文科學教育館即日起推出全新跨界藝術特展《光的間質》，首度結合當代藝術創作、天文與物理思維，探索「可見」與「不可見」之間的感知邊界，引導觀眾在科學與藝術間展開一場沉浸式的觀看體驗。此外，為配合特展，天文館亦於1月1日規劃元旦假日親子科學DIY活動，邀請民眾從多重角度重新觀看光與宇宙。

臺北天文館指出，此次特展共展出4件作品，邀集藝術家吳季璁、藝術團隊「陽春麵研究舍」，以及臺北天文館與藝術家的共同創作；其中《灰塵002》為即時影像裝置作品，透過天文望遠鏡拍攝空間中的塵埃，鏡頭微觀下的世界卻猶如星空宇宙，隨著觀眾的運動瞬息萬變，該系列作品曾於世界各地展出，此次依展場空間特性調整，首次以巨幅的垂直投影呈現，期帶給觀眾抬頭仰望無垠宇宙的感受。《不連續的感官》則即時擷取天文館宇宙劇場屋頂光影變化，轉譯為數據與色彩，呈現肉眼難以察覺的光線變化。

另外，臺北天文館亦化身為創作者製作《天空之間》與《光的書寫》2件作品，前者同步投影天文館與智利歐南天文臺的天空影像，並置南北半球不同視角；後者運用紋影攝影技術，讓觀眾的身影介入光場，成為光被顯影與書寫的一部分，嘗試以藝術手法呈現科學與人文之間的交會。

此外，為讓更多家庭能親身體驗光的奇妙世界，臺北天文館於元旦假期特別規劃「光的魔法科學DIY親子活動」，專為國小中年級以下學童設計，結合特展導覽與動手操作，引導孩子理解光的基本特性並實際體驗相關現象；活動於上午及下午各辦理1梯次，每梯次名額40人，額滿為止。

臺北天文館即日起推出跨界藝術特展《光的間質》，其中《灰塵002》透過天文望遠鏡拍攝空間中的塵埃，隨著觀眾的運動瞬息萬變。（臺北天文館提供）