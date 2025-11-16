臺北天文館「流星」親子營 明起開放報名

記者劉昕翊／臺北報導

最適合親子與祖孫共遊的臺北天文館親子營來了！臺北市立天文科學教育館今（17）日公布，11月將以「流星」為主題，規劃導覽、主題課程及DIY體驗等多元內容，於22、23及29、30日等4個週休日各舉辦1梯次，每梯次130個名額，明（18）日上午9時開放網路報名，額滿為止。

臺北天文館表示，此次「流星」親子營不僅將透過生動有趣的展示場導覽與深入淺出的主題課程，帶領大眾認識流星的形成、種類及觀賞方式，介紹流星美麗身影背後的天文知識與流星雨的奧秘，還安排月亮盤DIY，透過動手製作與操作，了解月相變化的原理，在創作中體驗科學。

廣告 廣告

另外，活動同步安排沉浸式的宇宙探索之旅，包括，觀賞宇宙劇場全天域影片、球幕星空導覽、立體劇場3D影片，以及搭乘精采有趣的宇宙探險車，在寓教於樂的活動中，學習到滿滿的宇宙知識也感受星空之美，而最後的親子問答環節，民眾還有機會獲得天文館精心準備的獨家禮物，為這趟星空之旅留下難忘回憶。

此外，為鼓勵更多家庭能參與天文親子營，臺北天文館指出，每梯次將特別增設10個名額，提供給臺北市低收入戶的親子免費參加，民眾可洽專線28314551分機202或211。

臺北市立天文科學教育館11月親子營將以「流星」為主題，劃導覽、主題課程及DIY體驗等多元內容。（臺北市立天文科學教育館提供）