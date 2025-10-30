臺北天文館11月假日主題導覽 聚焦彗星與天王星

記者劉昕翊／臺北報導

臺北市立天文科學教育館今（31）日公布，11月份假日將推出精采主題導覽，上下半月分別聚焦介紹近期熱門天象的2大主角「彗星」與「天王星」，且週六晚間同步安排觀測室觀星活動，邀請民眾踴躍參與，一同探索神秘宇宙。

今年最明亮的彗星C/2025 A6（Lemmon）「萊蒙彗星」近期正適合觀賞，而歷史上的大彗星不僅在人類文化中留下印記，更成為天文學家研究太陽系的重要參考。臺北天文館11月上半月的假日主題導覽，將由導覽員以彗星的故事為引，向觀眾詳細介紹有關彗星的知識，以及如何觀賞。下半月的導覽則以11月21日達到「衝」的天王星為主角，介紹這顆遙遠的氣體巨行星、其眾多衛星，以及天文學家發現其光環的精采故事，透過唯一探索過天王星的航海家二號珍貴資料，發掘這顆神祕行星少為人知的秘密。

另外，除展示場假日上午10時、11時及下午14時、15時、16時的主題導覽，天文館觀測室每日上午10至12時、下午14至16時皆開放專業望遠鏡觀察太陽黑子；週六晚間19至21時則觀賞特定星體，11月的目標包括皎潔的月亮、遇「衝」而最亮的天王星、光環傾角達最小的土星，以及閃耀冬夜天際的M45昴宿星團和美麗的天鵝座β（輦道增七）雙星等，歡迎走進天文館體驗宇宙。

