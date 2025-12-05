臺北天文館12月假日導覽 介紹流星雨及冬至秘辛

記者劉昕翊／臺北報導

臺北市立天文科學教育館今（5）日公布，12月將推出2項假日主題導覽，由解說員分別介紹「流星雨」的成因、類型，以及「冬至與曆法」的傳統文化，歡迎民眾踴躍走進天文館，透過導覽深入理解天文與生活文化的關聯。

臺北天文館指出，12月中旬是全年數量最多的雙子座流星雨活躍期，預估14日將達到極大期，天頂每小時流星數（ZHR）上看150顆，館內展示場12月上半月的主題導覽，以「流星雨」為主題，將由解說員介紹流星雨的成因、類型與觀賞要領等，讓大眾能做好準備，迎接這場全年最值得期待的流星雨盛會。

12月下半月的導覽則以「冬至與曆法」為主題，從天文角度深入介紹節氣文化。除「冬至吃湯圓」的習俗，解說員還將說明為何氣候較冷的冬季，其實是地球離太陽較近的季節；另還會以曆法規則說明為何每隔19年，國曆跟農曆生日就幾乎是同一天、1582年為什麼有10天憑空消失，這些有趣的問題都將在主題導覽一一解密。

此外，臺北天文館觀測室於開放日的上午10至12時，以即下午14至16時免費提供觀察太陽黑子，讓民眾感受太陽活動的變化。每週六晚間19至21時則推出夜間觀星活動，12月的觀察目標包括上弦月、土星，以及美麗的昴宿星團和獵戶座大星雲，帶大眾透過望遠鏡探索冬季澄澈的夜空。