臺北天文館12月專家演講 聚焦臺灣氣象衛星

記者劉昕翊／臺北報導

隨著太空科技的飛速發展，氣象觀測不僅依賴地面觀測站，還透過繞行地球的氣象衛星，全天候偵測大氣變化。臺北市立天文科學教育館今（7）日公布，將於12月7日14至15時30分舉辦專家演講，邀請國家太空中心副研究員葉文豪以「臺灣氣象衛星計畫的過去、現在與未來」為題，帶領大眾了解臺灣太空發展的過程與幕後英雄。

此場演講副研究員葉文豪將以深入淺出的方式，回顧臺灣自「福爾摩沙衛星」計畫以來的氣象衛星發展歷程，分享國家太空中心在國際合作與自主研發上的重大突破，並揭示未來福衛八號、九號以及全新GNSS-RO／R接收機的發展藍圖，內容包含認識全球導航衛星系統，介紹利用海面反射的全球導航衛星訊號回推海面風速的方法，了解科學家如何透過高精度觀測資料掌握全球大氣變化的脈動，讓颱風預報與氣候監測更加精準，除一窺臺灣太空氣象工程的幕後故事，還展現臺灣在太空氣象領域的技術實力。

此外，講座也提供線上直播服務，連結將於12月5日寄出，歡迎大眾參加這場結合科技、氣象與國家太空策略的知識饗宴，共同見證臺灣在國際太空舞臺上的耀眼成就；即日起可至臺北天文館官網「活動報名」專區登錄，名額有限，額滿為止。

臺北市立天文科學教育館將於12月7日舉辦專家演講，邀請國家太空中心副研究員葉文豪帶領大眾了解臺灣太空發展的過程與幕後英雄。（臺北天文館提供）