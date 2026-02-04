臺北天文館3月專家演講 探索太空感知新紀元

記者劉昕翊／臺北報導

臺北市立天文科學教育館將於3月8日在第一演講室舉辦「當人工智慧遇上宇宙：打造次世代『智慧衛星』的新藍圖」主題演講，帶領大眾探索AI如何化身為衛星的大腦，應對瞬息萬變的太空挑戰。

演講邀請中央大學太空科學與工程學系副教授林映岑擔任主講人，臺北天文館表示，其在專業學術領域，曾主持「天眼新世代」研討會，深入探討AI在全球導航衛星系統（GNSS）與太空感知的尖端應用。此次演講將分享如何利用如同翻譯技術的「變形金剛」架構，精準預測電離層擾動以確保通訊穩定；同時介紹如何在有限的衛星硬體上，透過輕量化運算即時修正軌道誤差，提升導航精度。

另外，為讓衛星具備靈敏的視覺功能，講座中也將解析如何開發聰明的物件偵測系統，例如，已逐漸成為未來趨勢自主性質的「太空態勢感知（SSA）」等，此技術是未來航太系統自主運作的關鍵基石，不僅讓衛星更聰明，也展現AI科技與宇宙探索結合的無限可能。

臺北天文館說明，講座免費入場，歡迎對人工智慧、衛星科技與太空科學感興趣的朋友即日起至臺北天文館官網「活動訊息」專區登錄報名，名額有限，額滿為止，邀請民眾共襄盛舉，見證AI在未來太空舞台上的耀眼應用。

臺北市立天文科學教育館將於3月8日舉辦「當人工智慧遇上宇宙：打造次世代『智慧衛星』的新藍圖」主題演講，帶領大眾探索AI如何化身為衛星的大腦。（臺北天文館提供）