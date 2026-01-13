臺北天文館3/7起推全新課程 帶領民眾認識宇宙

記者劉昕翊／臺北報導

臺北市立天文科學教育館今（13）日公布，將於3月7至6月6日每週六上午推出全新天文科學系列課程「諾貝爾獎裡的天文」，以歷屆諾貝爾物理獎中與天文學相關的研究成果為主軸，帶領學員循序理解天文學如何透過關鍵發現逐步建立今日對宇宙的認識；即日起至1月21日開放網路報名。

「諾貝爾獎裡的天文」課程設計從觀測技術的突破、恆星與宇宙的物理機制，到現代宇宙學的重要觀念，逐步引導對重大天文發現有興趣的民眾認識神秘宇宙；共12週、36小時，費用為新臺幣2000元，一律採網路報名，若報名踴躍將以抽籤方式錄取，預定招收60位學員，凡具高中畢業以上同等學歷，或年滿18歲以上民眾皆可報名參加。

廣告 廣告

此外，臺北天文館強調，修業合格者可依教育部「非正規教育學習成就認證辦法」取得2學分認證；另為鼓勵55歲以上樂齡學習，特別保留5名樂齡優先錄取名額。詳細報名資訊請參閱臺北天文館網站「活動報名總覽」專區。

臺北市立天文科學教育館將於3月7至6月6日每週六上午推出全新天文科學系列課程「諾貝爾獎裡的天文」，即日起至1月21日開放網路報名。（臺北天文館提供）