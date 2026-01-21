臺北客家書院 115 年度新課開跑！ 五大領域25門課「走進生活」





臺北客家書院 115 年度第 1 學期正式開放報名！本學期以「走進生活的客家學習場」為核心，規劃涵蓋瑜珈、客家戲曲、工藝與手機數位敘事等 25 門課程。無論是想學習客語、鑽研傳統技藝，或是體驗表演藝術，臺北客家書院為幼兒、親子到樂齡族群打造了跨世代的共學空間。1 月 28 日前完成報名繳費可省下 200 元報名費，特定身分更享 5 折學分費優惠，邀請市民一同感受客家文化的永續與創新活力。

五大領域跨界共榮：從傳統八音到手機敘事

本期課程橫跨五大專業領域，兼具傳統傳承與現代創新：

1.客家跨域共學： 結合動態健康的「成人及兒童瑜珈」，讓學員在律動中自然說客語。

2.客家新興議題： 開設「手機客製好故事」，教導民眾用數位工具記錄屬於自己的文化脈絡。

3.客家表演藝術： 包含中阮、二胡、中國笛教學，以及正統的「臺北客家八音團」與戲曲唱腔身段課程。

4.客家技藝傳承： 著重環境永續，提供天然染、陶藝、木工與編織等深度手作工藝。

5.客家語言及文化： 涵蓋四縣腔、海陸腔等多腔調班別，並特別設置免學分費的客語推廣課程。

報名資訊與專屬優惠

書院提供友善的學習門檻，鼓勵大眾參與終身教育：

報名截止： 即日起開放線上報名。

早鳥優惠： 115 年 1 月 28 日（三）16:00 前完成報名繳費，享「免收 200 元報名費」。

5 折優惠對象： 65 歲以上長者、身心障礙者、低收入戶、主題公園志工及持臺北通虛擬退休證者。

收費標準： 每學分新臺幣 800 元（部分客語課程免費）。

從教室走向社區：回饋週與成果展

臺北客家書院強調「共好」精神，讓學習不只是個人成就，更是社區的力量：

服務回饋週： 九週以上之課程將連結 NGO 與鄰里，帶領學員走進社區分享技藝與知識，落實公益。

期末成果展： 學期末將舉辦大型展演與靜態展，呈現學員在音樂、創作與文化實踐上的亮眼成果。

【如何報名？】

官網查詢： 搜尋 臺北市客家文化主題公園 或「臺北客家書院」。

社群互動： 追蹤「臺北客家書院」FB 粉絲專頁，掌握最新課程異動與校園動態。

臺北客家書院不只是學習語言的地方，更是探索生活美學的基地。在這個學期，讓我們一起從瑜珈律動、從樂器合奏中，重新發現客家文化的多元層次。

