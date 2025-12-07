臺北客家美食地圖探店 賈斯丁領路驚艷味蕾

記者黃朝琴／臺北報導

臺北市客委會製作「臺北客家美食地圖」，並發布「客家美食地圖探店影片」，特別製作華、客、英、日、韓、泰等6種語言字幕，邀請美籍藝人賈斯丁（Justin Caleb Cooper）擔任美食領航員，親自走訪人氣票選前4名店家，示範如何靠著這份地圖，深入臺北大街小巷，精準挖掘出令人驚豔的客家料理。

影片已正式上線北市客委會官方YouTube，並將陸續於官方臉書社群及其他平台曝光，邀請大家跟著「臺北客家美食地圖」，安排一場專屬於自己的臺北客家美食探店之旅，更多詳情持續鎖定「臺北客家」臉書粉絲專頁。

臺北市客委會今（7）日表示，今年舉辦首屆2025「臺北客家美食節」，招募超過40多間特色店家參與，共同推出客家料理，展現客家飲食文化多元面貌，從8月展開為期2個月的網路人氣票選，10月邀請至「義民嘉年華」現場設攤，臺北街頭處處有驚喜，國內外饕客不想錯過任何一家隱藏城市角落的好味道，想吃最道地的客家菜，跟著地圖走準沒錯。

客委會指出，影片中，賈斯丁帶領觀眾一探究竟，挖掘隱身在臺北街頭的客家美味。行程首站來到「大烹小饌」，賈斯丁大啖軟嫩Q彈的客家豬腳與鹹香下飯的鹹蛋苦瓜；接著轉往隱身市場內的「士東客家莊」，品嚐皮Q餡香的招牌客家鹹湯圓，感受傳統客家點心的純樸與溫暖。

不僅有傳統風味，影片也展現客家料理的創新與多元，在知名店家「六堆伙房」，賈斯丁體驗了經典與創意兼具的料理，除了必點的客家小炒外，更對結合現代口味的鹹蛋苦瓜麵線讚不絕口。

最後，來到人氣冠軍「苗栗客家菜館」，這裡保留濃厚的道地特色，酸勁十足的薑絲大腸、色香味俱全的客家茄子，以及甘甜解膩的酸菜肚片湯，讓賈斯丁在鏡頭前大呼過癮，用味蕾徹底感受客家飲食文化的深厚底蘊。

賈斯丁透過自然流利的客語，與店家老闆閒話家常，不僅展現了客家菜的經典，更讓全球觀眾看見臺北客家美食從傳統桌菜、經典熱炒到創新麵食的多元面貌。

為將這份在地美食指南推向國際，該支宣傳影片特別製作華、客、英、日、韓、泰等6種語言字幕。無論是熟悉臺北的在地人，還是初次造訪的國際旅客，都能透過影片與地圖的指引，跨越語言與地理的隔閡，按圖索驥深入城市的紋理，品嚐最真實的客家風味。