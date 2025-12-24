臺北客運搭965送177 優惠試辦三個月

為鼓勵旅客多加利用公共運輸暢遊新北市東北角景點，臺北汽車客運股份有限公司（下稱臺北客運）攜手國立陽明交通大學北部區域運輸發展研究中心，推出「搭965送177」優惠試辦方案，自明（一一五）年一月一日起試辦三個月，至三月三十一日止。

臺北客運指出，該計畫由北部區域運輸發展研究中心王晉元教授與閻姿慧教授執行，透過「偏鄉公共運輸結合觀光服務」計畫，輔導優化177瑞芳觀光巴士路線，並結合965「台灣好行九份金瓜石」線，鼓勵旅客跨線轉乘，提升整體運能與旅遊便利性。

臺北客運表示，瑞芳位於新北市東北角，三面環山、一面臨海，擁有九份、金瓜石等國際知名觀光景點，長年吸引大量國內外旅客。研究顯示，177瑞芳觀光巴士具備高度觀光吸引力，但部分熱門班次在水湳洞至黃金博物館區間，單班乘車人數超過二十人，出現載客不均與擁擠情形。為改善旅客乘車體驗，研究團隊建議導入預約制度，讓旅客可事先保留座位。

為提升旅遊動線彈性，並鼓勵一站式規劃行程，臺北客運推出搭乘965「台灣好行九份金瓜石」線，轉乘177瑞芳觀光巴士即可享有一段票免費的試辦方案，讓旅客可從台北出發，透過公車轉乘深入造訪深澳鐵道自行車、水湳洞陰陽海、十三層遺址、黃金瀑布等景點。

臺北客運董事長李博文表示，旅客可於捷運府中站、板橋公車站、萬華車站、捷運西門站及捷運北門站搭乘965線，於「區民廣場」下車轉乘177線，並可透過「北北基好玩卡」購買套票，或使用悠遊卡完成轉乘，即享優惠。

新北市政府交通局局長鍾鳴時指出，177線每日固定發車十班次，採二段票收費，未來將依旅客預約人數彈性加開班次，歡迎民眾多加利用大眾運輸，一同輕鬆暢遊瑞芳。