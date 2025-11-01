臺北小主播播報屬於自己的STEAM新視野
【記者卓羽榛臺北報導】為培養學生媒體識讀素養，臺北市教育局規劃辦理我是小主播競賽，本屆競賽特別以「STEAM 行動家」為題，期待學生從生活中發掘問題，並透過STEAM「跨領域、動手做、解決問題」的精神，與課綱培養學生核心素養的理念相互連結，競賽活動分成初審及複審兩階段，本(114)年度共計有12所學校34支隊伍進入複審，最後經評審會議決議，共選出3隊特優、5隊優選和12隊佳作隊伍，其中榮獲特優學校為力行國小、明德國小及長安國小。
特優隊伍力行國小以「活力小劇團。創意STEAM舞台」聚焦報導學校劇團如何以藝術為核心，驅動團員們探索實作，進而內化團隊合作與解決問題的跨域能力，最終證明舞臺不僅是表演的場域，更是揮灑創意、自主學習的最佳教室；明德國小以「玩出電磁超能力」，由學生運用數學推算成效，完成自然課程中的電磁鐵玩具，並上臺報告自己設計理念，從班級內部的分享到跨班級的評選、參與臺北市的大型活動，向大眾說明自己的藝術創意和心血結晶，讓更多學生建立考試之外的信心；長安國小以「STEAM行動家-紙飛機起飛！讓STEAM教育在校園展翅高飛」為主題，探討科學原理並透過觀察、假設與改良，在遊戲中學會跨域整合與問題解決，真正體現「做中學」精神。
私立華興小學透過訪問地景藝術家將舊衣服轉化為地景藝術、劇場佈景與戲服的過程，探討快時尚問題，將想法變為行動，守護環境；文化國小以「潔牙保衛讃，從牙菌斑開始」介紹口腔保護課程，並訪問同學學習貝氏刷牙法讓牙齒亮晶晶的心得；私立再興小學以訪問木骨單車創作設計者與木工坊製作者，瞭解AI如何運用在回收工作；私立復興小學藉由介紹STEAM定義與校園的STEAM課程，體會動手做帶來視野的拓展賴和加深學生對校園的喜愛。文昌國小除介紹STEAM意義與特色外，採訪了進行STEAM課程的老師，瞭解老師的設計理念，也聆聽學生學習的感受，為STEAM精神的實踐留下記錄。
評審老師講評時，感謝師生與團隊努力、肯定學生精彩優異表現外，也提出整體建議，包含：期待學生加以詮釋STEAM的重要性、持續培養自己分析和歸納受訪內容的能力，引導大家理解報導主題，思考AI應用中的智慧財產權與資料合法使用，讓觀眾在觀看播報的過程當中，與小主播們一起產生更多收穫。
教育局表示，臺北市自民國99年起開始辦理「我是小主播比賽」，希望讓學生從認識媒體及組織作品的過程中，反思媒體與自身的關係，並建立健康使用媒體的習慣，更期許參賽學生透過敏銳的觀察和深刻的省思，從題材選擇、採訪錄影，到整合觀點、剪輯產生，呈現學生眼中看到的現象，以及能透過比賽舞臺作為學生成長的基石，在過程中帶來自我的學習與成長。
