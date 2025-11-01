臺北小主播播報屬於自己的STEAM新視野

生活中心／綜合報導藝人范姜彥豐日前指控妻子粿粿出軌藝人王子，事件延燒了四天，粿粿今天中午發了17分鐘的影片，除了承認和王子越走越近，也細數過去吵架事件，正式開戰范姜。但范姜晚上再PO文，強調粿粿的聲明是為了要模糊"婚姻出軌"的焦點。藝人粿粿：「我是粿粿，很抱歉現在才跟大家說明事情的經過。」事件延燒第四天，粿王戀主角粿粿，1號上午11點多，總算親自說明事情經過。藝人粿粿：「就是忽略了法律的部分，然後犯了錯，對不起，我不應該在這個時候，跟邱先生越走越近，有踰矩的行為，這樣不對的行為也真的，讓整件事變得不是原本的樣子。」藝人粿粿1號中午PO出17分鐘影片，說明事情經過。（圖／粿粿IG）坦承和王子邱勝翊的確走的親近，但也強調這不是和范姜彥豐離婚的主因，反控范姜向他討1600萬元離婚費，更花了15分鐘，娓娓道來過去生活瑣碎，等於是和范姜正式開戰。藝人粿粿：「今年7/7的時候，范姜提出要我用1600萬跟你買離婚順序，你說因為有人要爆料看好戲，去年的金鐘獎不知道你還記得嗎，那是我第一次入圍，然後我很開心地想要邀請你去跟你分享，然後你說很無聊，坐在台下好像會顯得自己很丟臉，人家說要不要去粿粿家，你會跟我說為什麼，他們不是說范姜家。」范姜彥豐晚間也再度發文，特別標註王子和粿粿，喊話要他們「留點口德」。（圖／民視新聞）顯然羅馬不是一天造成，但范姜彥豐也直球對決，晚上再PO文，直接標註粿粿和王子，要他們留點口德。黑底白字，直指粿粿17分鐘的聲明，是鋪天蓋地的謊言和誇飾，只為了要模糊"婚姻出軌"的焦點。最後也明確點出時間軸：粿粿從美國回來，首次提離婚、找諮商，接著發現出軌證據，范姜停止挽留開始協商，也強調並非粿粿所說，是協商離婚後才跟王子毀了這個家。原本粉絲們心中的模範夫妻，如今雙方撕破臉，情人變仇人。原文出處：粿粿17分鐘聲明開戰！ 范姜彥豐再發聲：一昧用謊言掩蓋真相 更多民視新聞報導粿粿啦啦隊好友逆風「恭喜她解脫」！批范姜3點不OK頑童驚喜現身台中捷運 超暖舉動逗樂小女孩新颱風「海鷗」晚間生成！ 氣象署曝最新路徑

民視影音 ・ 10 小時前