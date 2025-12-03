臺北小巨蛋20週年宇宙人站台慶祝 與兒樂、貓纜「3館同慶」回饋

【緯來新聞網】臺北小巨蛋自2005年12月1日啟用至今20年，場館陪伴市民與這座城市共同見證無數榮耀瞬間，如今已成為網路最具聲量、媒體公認人氣最高的運動與藝文地標。為歡慶20週年這一重要里程碑，今（3日）在冰上樂園舉行慶祝儀式，並邀請金曲樂團宇宙人站台，臺北市長蔣萬安也來祝賀，並宣布北捷遊憩公司旗下小巨蛋、兒童新樂園與貓空纜車三館共同推出「三館同慶」回饋活動，邀請市民一同共享城市喜悅。

金曲樂團宇宙人站台慶祝臺北小巨蛋20週年。（圖／記者陳明中攝）

臺北小巨蛋位於松山區敦化北路與南京東路口，前身為臺北市立棒球場，歷經四年興建後於2005年正式啟用。二十年間，小巨蛋已舉辦超過2,700場國際賽事、展演及演唱會，累計吸引逾2,100萬人次入場，成為臺北地區最具代表性的運動與藝文首選舞臺，也是許多市民青春與美好記憶的重要場景。



今日儀式以沉浸式冰面投影帶領大家回顧場館啟用至今的重要時刻，並播放多位藝人與體育選手特別錄製的祝福影片，氣氛溫馨熱烈。接著由滑冰選手帶來跨界結合光影與音樂的精彩表演，最後更以象徵突破的「滑破20冰雕」點亮全場，寓意小巨蛋邁向下一個嶄新篇章。儀式於貴賓合影中圓滿落幕，為20週年慶典畫下精彩註腳。

臺北小巨蛋自2005年12月1日啟用至今20年，在冰上樂園舉行慶祝儀式。（圖／記者陳明中攝）

12月「三館同慶」城市嘉年華



北捷遊憩公司推出跨場域回饋活動，讓市民一次玩遍三大場館：



•生日壽星免費玩

12月3日當日生日者，憑證可免費暢遊小巨蛋冰上樂園、兒童新樂園或貓空纜車。



•市長宣布加碼延長半價優惠

—12月3日至5日： 兒童新樂園一日樂Fun券、貓纜一日票半價優惠。

—12月3日至31日平日：冰上樂園滑冰券半價。



•三館票券抽大禮包

即日起至12月31日，購買三館票券即可參加抽獎；三種票券類型各抽出20名（共60名），每位可獲得三館暢遊大禮包共12張票券。



•12名幸運粉絲獨享演唱會額外驚喜

憑114年12月至115年1月小巨蛋演唱會票根可參加抽獎，每月抽出6名粉絲，由小巨蛋補貼演唱會門票。



•冰上樂園 × 兒童新樂園雙館聯名優惠

10月1日至12月31日，購買兩張冰上樂園滑冰套票，即贈兒童新樂園一日券。

