利特稱台灣「我的家」想買房 孝淵加入台綜推坑少女時代

【緯來新聞網】利特、温昇豪、李元日、江宏傑回歸《廚師的迫降：客家廚房2》，迎來全新成員「少女時代」孝淵、陳庭妮、「黑白大廚」趙序衡與百萬 YouTuber「喜飯」，今（3日）全員到齊現身台灣開播記者會。利特進一個月約有20天都在台灣，早把這當作「家」也考慮置產；孝淵首次參加台綜，會將客家文化推廣給團員，不過當問到少女時代有無來台開唱計畫，此題卻沒被翻譯、直接被略過。

孝淵（左起）、温昇豪、利特現身記者會。（圖／記者陳明中攝）

《廚師的迫降：客家廚房》第一季有入圍本屆金鐘獎實境節目獎主持人獎，不過可惜沒能把獎抱回家，利特成為首位韓國藝人提名該獎項，但不因此感到失望，「因為這次（第二季）我們會得到！我可以跟大家一起拿到人氣獎就很幸福，這次應該可以給我吧金鐘獎」！



除了利特的個人活動，所屬男團「Super Junior」才剛在大巨蛋辦完演唱會，算是非常頻繁來台參加活動，「我經常來，我的家就是這裡」，更用中文說：「我回來了！」由於今記者會開放部分粉絲進場，掀起不少讚嘆聲。對於在台置產計劃，他說：「如果買房，我會更認真活動，但如果温昇豪家還有空房的話，我去住他家也可以。」

利特耍萌，趴在地上。（圖／記者陳明中攝）

孝淵第一次參與台綜開心也擔心，因為希望可以做得更好，不過能和同門多年的利特合體，感到很安心，「我跟前輩一起在舞台活動這麼久，一起錄節目覺得利特是很值得信任的哥哥」。利特笑說：「我認識孝淵已經認識25年，第一次見面她應該還是小學生，現在還是像小朋友一樣。」



近期許多韓團來台灣開唱，「少女時代」也是眾人敲碗的對象，不過當問到有無規劃時，翻譯不知是沒聽到還是什麼原因略過此題，導致孝淵並沒回答到，現場工作人員也沒提醒少講一題。但就以來錄製節目的經驗，孝淵透露因其他成員很喜歡吃辣炒年糕，所以會想要做「醃蘿蔔辣炒年糕」給姐妹們吃。



《廚師的迫降：客家廚房2》12月7號晚間8點在客台與韓國TVING準時開張、晚間9點在 LINE TV上架、晚間10點在中天綜合台播出；自12月13號起，晚間6點在三立國際台、晚間 10 點在三立台灣台、三立綜合台跟播。

孝淵首次參加台綜。（圖／記者陳明中攝）

陳庭妮（左）和江宏傑分享錄節目心得。（圖／記者陳明中攝）

李元日不用講話就很可愛。（圖／記者陳明中攝）

「黑白大廚」趙序衡也來了！（圖／記者陳明中攝）

