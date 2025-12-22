臺北市交通新頁 迎接2029年智慧運輸世界大會

（記者卓羽榛臺北報導）臺北市去年成功爭取2029年智慧運輸世界大會（ITS World Congress,ITSWC）主辦權，象徵臺北智慧交通底蘊已獲國際認可，也是城市躍升世界舞台的重要里程碑。



智慧運輸世界大會為全球最大智慧交通盛會，每年於歐洲、美洲及亞太區域輪流舉辦，大會包含論壇、展覽、技術展示及參訪等活動，聚焦AI交通應用、自駕車、C-V2X通訊及永續運輸等前瞻技術，是推動跨國合作與產業創新的關鍵平台。



經歷三度申辦的臺北市，去年與中華智慧運輸協會共同組隊，在蔣萬安市長的全力支持下，市府團隊參加ITS亞太論壇強化宣傳，並拜訪紐西蘭、泰國及韓國ITS協會爭取支持，同年9月，由李四川副市長率領交通局、資訊局及產研團隊前往杜拜進行最終簡報，並以完整的大會規劃與ICT整合能力擊敗強敵澳洲布里斯本，成功獲得2029年主辦權。



2029年智慧運輸世界大會預計9月在臺北市隆重舉行，大會主題為「Harmonizing an AITS World」，將規劃超過200場專業論壇、500場展示與技術參訪以及1,000家廠商與機關參展，預期吸引超過2萬名國際嘉賓參加。



臺北市政府將持續深化人工智慧與智慧交通的整合，推動智慧路口、自駕公車示範、開放資料及永續移動策略，並選定北士科作為重點場域，目標在2029年讓自駕公車正式落地商轉，為此，市府已成立「自駕公車推動小組」，積極推動自駕公車接駁營運等相關工作，打造更完善的城市移動實驗場，全面展現「AI+ITS」的城市願景。此外，將持續與中華智慧運輸協會合作，積極投入國際交流，吸取舉辦世界大會經驗，並參與每年度ITS亞太論壇及世界大會進行宣傳行銷活動。



透過主辦此次大會，臺北市政府將進一步串接產業鏈、擴大國際交流並帶動觀光經濟，邁向全球智慧交通創新高地，正式翻開城市發展全新篇章，讓世界看見臺北，也在2029年迎接世界走進臺北。