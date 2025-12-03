臺北市低碳減塑市集12/6客家公園登場 實踐綠色生活

臺北市環保局舉辦「低碳市集 × 無塑日減塑行動」

「低碳市集 × 無塑日減塑行動」12/6在客家文化主題公園

臺北市環保局在12月6日於客家文化主題公園舉辦「低碳市集 × 無塑日減塑行動」，現場也匯集多家友善農產業者，推廣「在地耕作 」的理念，讓現場民眾享受綠色生活、品味在地風味，從日常生活實踐低碳減塑與綠色消費。

臺北市環保局表示，市集攤商以裸賣方式販售有機蔬果、無添加食品，實踐低碳生活；同時響應「無塑日」行動，現場不提供一次性塑膠袋，鼓勵民眾自備購物袋，體驗「減塑不減便利」的綠色採買。另外還設有「業者成果展示區」，透過圖文展板，呈現企業及商家在減塑實踐上的努力與成果，讓民眾了解綠色消費的實際成效與正向影響。

臺北市環保局表示，活動當天，環保局局長徐世勲也將親自示範「低碳採買攻略」，以自備購物袋、買菜車及環保杯等行動，示範如何落實低碳採買與減塑生活，邀請大家共同響應綠色消費、守護城市永續。