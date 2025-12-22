臺北市優質學校20週年論壇 回顧成果展望未來

「臺北市優質學校20週年論壇」回顧臺推動成果，探討未來教育發展方向

臺灣教育大學系統吳清基主席分享20年前推動優質學校評選的初衷

北市教育局湯志民局長表示，優質學校評選提升學校教育品質，讓校際間相互觀摩、持續進步

臺北市教育局今天(22日)在臺北市立大學舉辦「臺北市優質學校20週年論壇」，邀集上百位學者專家及中小學第一線教育人員共同回顧臺北市優質學校20年推動成果，探討未來教育發展方向。

臺北市教育局湯志民局長表示，優質學校評選從95年推動以來，已成為臺北市促進校務精進、分享經驗與深化教學創新的重要機制，不僅提升學校教育品質，更形塑學校間相互觀摩、持續進步的良好文化。湯志民局長指出，臺北市優質學校的推展具備系統性，除了指標明確外，台北市教師研習中心透過組織方式，讓學校學習跟觀摩彼此的成果。優質學校評選活動20年來，有1000個校次獲獎，以國小得獎比例最高，約占6成左右。參與評選的學校都是積極準備、展現創意，獲獎學校除了表現優異外，也是學習的典範。此外，參與優質學校評選，也能凝聚學校向心力，一旦獲獎更能提升學校教學和行政團隊的士氣。

臺北市優質學校評選的推動者、臺灣教育大學系統吳清基主席表示，20年前他擔任臺北市教育局長時，體認到優質學校表揚的必要性，像是美國的藍帶學校、英國的燈塔學校，鼓勵學校追求卓越，邁向優質且精緻的教育。20年來，臺北市的優質學校評選政策歷經8任局長，從1.0版本不斷精進到5.0版本，代表這項政策具有鼓勵性，以及典範學習的價值。

臺北市教育局表示，本次論壇現場由湯志民局長親自頒發「特殊貢獻獎」給多位長年投入評選工作的評審委員。論壇首先由臺北市立大學吳清山名譽教授進行專題演講，回顧優質學校評選推動多年來的深耕歷程，肯定各校在課程創新、教學品質與校務治理等面向所累積的豐碩成果。

分組論壇以今（114）年度首次啟用的5.0版六大向度為主軸，包括校務行政、課程發展、教師教學、學生學習、校園營造及國際教育，邀請各向度評審召集人、領域專家及獲獎學校代表齊聚交流，以多元視角剖析六大向度的實務運作與未來發展，全面展現臺北教育的核心能量。