臺北市兒童新樂園跨年夜打造「兩地三場」煙火秀

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】全臺第一場跨年煙火就在臺北市兒童新樂園！今年跨年夜，兒童新樂園首度打造史無前例「兩地三場」跨年煙火秀，結合無人機表演與國際同步倒數，為親子族群帶來具國際視野的幸福跨年體驗。

活動當晚，晚間6時50分先進行近距離呈現長達480秒無人機大秀，接續合計600秒煙火秀將於晚間7時與8時26分兩度施放。同時，園區也將於晚間7時與全球第一個迎接新年的國家——紐西蘭同步連線，轉播當地地標「天空塔（Sky Tower）」跨年煙火，絕對是「臺北第1」的兒童新樂園煙火秀，與世界第一同步倒數的跨年新型態。

兒童新樂園當日營業時間特別延長至晚間9時30分。以「Break Through the Sky幸福心樂園」為主題的無人機表演，將在夜空中呈現「你好紐西蘭（Sky Tower）」、摩天輪、「臺北幸福」、2026 HAPPY NEW YEAR等圖像，搭配輕快音樂與璀璨煙火，點亮臺北夜空。

此外，園區也規劃YOYO家族見面會，讓親子一起唱跳同樂。民眾可購買 「一日樂 Fun 券」，每張僅200元，於煙火登場前不限次數暢玩13項大型遊樂設施，包含海盜船、魔法星際飛車、叢林吼吼樹屋、旋轉木馬及摩天輪等，感受從白天一路玩到夜晚的跨年樂趣。

近年兒童新樂園跨年活動人氣持續攀升，結合「時差跨年」特色，已成為不少家庭先欣賞無人機與國際煙火、再轉往市府跨年晚會的全新跨年動線，逐漸形塑屬於臺北市民的跨年新儀式。

此外，本次跨年活動也同步結合兒童新樂園成立11年的重要里程碑，將於跨年夜公開見證第2,000萬人次入園的幸運時刻，並安排專屬祝賀儀式，讓孩子與家人一同分享榮耀與祝福。透過煙火、無人機、國際連線與親子互動節目的整合規劃，兒童新樂園不僅打造一場跨年活動，更以孩子為主角、跨齡族群為對象，為臺北留下溫暖而難忘的幸福城市記憶。