臺北市全中運授旗 選手力拼連霸

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迎戰115年全中運，臺北市舉辦授旗典禮(北市教育局提供)

臺北市副市長林奕華出席授旗典禮，為選手加油打氣(北市教育局提供)

北市教育局期勉選手展現實力，締造最佳成績(北市教育局提供)

115年全國中等學校運動會即將在4月18日於嘉義縣登場，臺北市有105校、1,597位選手組成臺北代表隊參加21個競賽項目。臺北市教育局舉行授旗典禮，由臺北市副市長林奕華親自授旗，為即將出征的運動健兒加油打氣。

代表臺北市出賽的大同高中跳高選手黃楷倫表示，為了參加本屆的全中運，他在賽前進行特訓，包括修正跑步姿勢和調整跳高的起跳節奏。他期許自己能挑戰突破2米12的紀錄，並展現出十足的信心。

大同高中田徑選手劉彧絜在今年全中運參加多項賽事，包括200公尺、400公尺、400公尺接力、1600公尺接力及混合接力，幾乎每天都有賽程。劉彧絜表示，原本已經全力準備比賽，但前兩週因小腿拉傷而停練一週，擔心無法順利回歸。目前速度雖然已逐漸恢復，但尚未回到最佳狀態，特別加強了腳踝的穩定度與核心訓練。迎戰全中運，劉彧絜有信心能在1600公尺接力項目再拿金牌，並在個人400公尺項目突破個人最佳紀錄。

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臺北市教育局表示，回顧114年全中運賽事，臺北市代表隊不僅勇奪隊史首次三連霸，更締造145面金牌、134面銀牌、140面銅牌，總計419面獎牌的成績，金牌數與總獎牌數雙雙蟬聯全國第一；同時囊括23項團體總錦標第一名，並在各項賽事中穩定發揮，共有14項、29人次刷新大會紀錄。今年臺北代表隊是從114學年度教育盃及市中運等賽事激烈競逐中脫穎而出的菁英好手，有不少選手在競賽中刷新大會紀錄，充分展現選手扎實訓練與穩定實力。

出席授旗典禮的臺北市副市長林奕華表示，這面旗幟承載著城市的榮耀與期望，更象徵「延續三連霸、全力再創高峰」的信念。期許所有選手在全國舞臺上全力以赴、勇敢拚搏，締造榮耀。