臺北市創新創業協會完成新舊交接 2026新任總舵手鄭禾翊理事長上任推動 AI 驅動創新發展

【警政時報 薛秀蓮／台北報導】臺北市創新創業協會（TIEA）於 11 月 22 日在台北晶宴會館民權館舉行「2026 第 5–6 屆理事長交接暨理監事宣誓就職典禮」，完成新舊團隊交接，象徵台北創新社群攜手邁向新的發展階段。本次交接不僅代表組織治理的延續，也宣示協會將在未來展開更具前瞻性與系統性的創新布局，為城市創業與產業升級奠定更穩固的基礎。

新任理事長鄭禾翊於典禮中致詞，分享以「AI × Innovation Taipei」帶領協會前進的新方向。(圖／臺北市創新創業協會 提供)

新任理事長鄭禾翊於典禮中正式宣示，協會將以「AI × Innovation Taipei」為核心願景，從科技創新、產業升級到人才培育多軸線推動城市創新。他指出，未來 TIEA 將以 AI 驅動轉型為主軸，聚焦 ESG、數位轉型、企業永續、AI 應用與跨領域親子共學等重點方向，協助企業在快速變動的產業環境中建立競爭優勢，並打造具國際連結力的創新生態鏈。

臺北市產業局局長陳俊安（左）、新任理事長鄭禾翊（中）與全國創新創業總會第27屆總會長邱銘乾（右）於典禮中合影。(圖／臺北市創新創業協會 提供)

本次典禮嘉賓雲集，包括經濟部政務次長何晉滄、內政部秘書處處長施明賜、經濟部中小及企業新創署署長李冠志，以及臺北市政府資訊局局長趙式隆、環境保護局局長徐世勲；另由臺北市產業局局長陳俊安代表臺北市長蔣萬安出席。企業界貴賓則有台達電全球副總裁暨永續長周志宏、內湖科技園區發展協會理事長歐淑芳與阿默蛋糕創辦人周正訓等蒞臨。與會貴賓一致肯定協會多年來在創業輔導、青年培育與產業交流上的深耕成果，也期盼新任團隊持續深化企業鏈結，推動新創與傳產同步升級，全面提升台北的創新競爭力。

典禮後舉辦的「新創晚宴」集結多位企業代表與創業者，針對科技趨勢、永續策略、國際市場布局等議題進行深度交流，從互動討論延伸至初步合作意向，為未來的跨界合作奠下良好基礎，也展現台北創新生態的活力與凝聚力。

新任理事長鄭禾翊（中）與協會團隊完成「創新未來」紀念匾揭牌儀式，象徵著團隊一起迎向更美好的新階段。(圖／臺北市創新創業協會 提供)

理事長鄭禾翊表示，協會將持續扮演城市創新推動者與產業整合者的角色，透過政策鏈結、企業輔導、國際合作與產業交流等多元管道，陪伴企業拓展市場、深化技術、提升治理能力，並協助台北在全球舞台上強化城市競爭力。未來，協會將以 AI 為核心動力，引領城市朝永續、智慧與國際化方向前行，持續打造台北成為亞洲最具潛力的創新樞紐。

