臺北市加發兼任行政教師工作獎金 每月再領1到3千元

臺北市宣布加碼行政工作獎金，公立中小學兼任行政教師獎金每月再「加碼」1千元至3千元

秉持「行政穩，教學優；待遇增，人才留」的理念，臺北市政府宣布，將加碼提升中小學含特教學校兼任行政教師的行政工作獎金。臺北市教育局表示，將在教育部原訂的基準之上，依學校規模及行政職務輕重，額外再提出有感加碼，未來臺北市學校的校長、處室主任、組長，每月將再加發1,000至3,000元的行政獎金，最高每月可領5,000元，並追溯至114年9月起計算。

教育部日前宣布將修訂「公立學校教師獎金發給辦法」，增加發放教師兼任行政職務每月1,000至2,000元不等的行政工作獎金。臺北市教育局主任秘書鍾德馨表示，學校行政團隊是校園運作的心臟，為延續解決教育現場問題，臺北市加碼行政工作獎金，針對公立中小學兼任行政的教師，依照不同職務責任輕重及學校規模進行階梯式加碼，在教育部原訂每月1,000至2,000元的基礎上，校長每月再加發3,000元、處室主任每月再加發2,000元、組長每月再加發1,000元，預計嘉惠臺北市4,313名兼任行政教師，並追溯至114年9月起計算，教育局將盡速函報教育部轉請行政院核定後實施。

臺北市教育局表示，兼任行政教師獎金制度的建立，從制度面優化職場環境與條件，支持留才體系以鞏固行政根基，期盼吸引資深良師留任行政體系傳承經驗，有穩健的行政團隊與優質的教學攜手，共同成就臺北教育的永續發展。