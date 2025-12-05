臺北市助力馬來西亞華文教育 共享酷課雲數位資源

臺北市教育局湯志民局長與董教總華文獨中工委會陳雲楓教育主任代表簽署MOU

臺北市教育局發布結合線上動畫影片、紙本學習單與AI輔助的新型態教材後，攜手馬來西亞華校董事聯合會總會簽署合作備忘錄，授權「董總 E 啟學線上學習平臺」使用「臺北酷課雲」學習影片。影片內容涵蓋國小至高中各學科，將提供當地教師與學生免費使用，預計約有8萬名馬來西亞師生受惠。

臺北市教育局長湯志民表示，臺北市持續推動AI教育與數位教材創新，也積極分享臺北酷課雲的數位資源，這同時是促進自我精進的重要策略，使教材能不斷進步與成長。臺北市支持華文獨立中學推廣華文教育，本次合作將酷課雲影片導入「董總 E 啟學」平臺，與馬來西亞師生共享數位資源。未來也期望在課程發展、師資培訓與線上資源交流等面向展開更多合作，深化雙方互動與成果。

馬來西亞華文教育長期未受當地政府支持，馬來西亞董教總華文獨中工委會教育主任陳雲楓表示，華文獨立中學自1965年創立至今，在推動華文教育的路上相當不容易，目前已增至63所，預計兩年後將再增2校、達65校。華文獨中全賴民間力量維持，教育資源有限，因此格外感謝臺灣長期支持。面對數位教育快速發展，此次與臺北市教育局的合作能提供豐富線上學習資源，不僅提升學生自主學習動力，也讓教師能透過教材觀摩精進教學。

臺北市教育局表示，目前臺北酷課雲動畫學科影片總數已達 2,201 支，特別是高中與國中階段的數理科影片已全數完備。本次合作由均一平臺教育基金會協助促成，期盼透過資源共享與交流，促進華文教育發展，同時提升「臺北酷課雲」的國際能見度與品牌影響力。