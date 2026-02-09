臺北市動保處協助獨居長者安置寵物與送養

（記者卓羽榛臺北報導）臺灣邁入高齡化社會，寵物也成為許多長者重要的情感依託，獨居長者因病就醫，毛孩也成為長者最放心不下的牽掛。臺北市動物保護處自114年起與社會處跨局處合作，共同在社會安全網建立友善動物的緊急安置機制，已協助4名獨居長者安心接受醫療，也為6隻無人照顧的毛孩媒合新的認養家庭。



動保處說明，獨居長者沒有家人朋友陪伴，常把毛孩當家人，生病時也常見長者擔心寵物無人照料而延誤就醫，甚至影響自身生命安全而需急救，反而讓寵物面臨獨自留於家中或非自願性被棄養的風險。臺北市政府社會局於114年專案與動保處研商「獨居長者離家寵物安置」機制，結合社工在第1線了解現況解決毛孩安置問題，透過動保處提供1959動物保護專線，讓社工可以在獨居長者送醫治療前妥善協助安置寵物。截至114年底止，動保處已受理安置4隻犬及2隻貓於動物之家，其中貓咪「咪寶」在114年順利被認養，展開新生活。農曆年前，動保處特別推薦待認養犬隻「來福」，「來福」的原飼主因突發病危無法繼續飼養，通過社工通報而緊急安置在臺北市動物之家。來福具有在家庭生活的經驗，個性穩定溫和，與照護員互動良好，熟悉後更會主動親近，時常對人撒嬌，無論外出散步或居家陪伴都很貼心，新年即將到來，若有來福相伴，寓意「好運來、福氣到」，可以為新家庭增添溫暖與祝福。



動保處提醒，春節期間臺北市動物之家自小年夜（2月15日）至初三（2月19日）暫停對外開放，民眾如欲參觀或辦理認養，請留意開放時程安排。另年節期間攜帶毛孩返鄉或外出踏青，務必繫妥牽繩，並留意周遭環境，避免因爆竹、鑼鼓等節慶聲響受驚走失。民眾如欲查詢待認養犬貓或遺失寵物資訊，可至「臺北市動物之家」官方粉絲專頁

