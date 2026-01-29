臺北市勞動大學115年開設400門課 提升職場競爭力

「臺北市勞動大學」規劃豐富且具前瞻性的課程內容

「臺北市勞動大學」集結「勞動事務學院」、「職安學院」、「職能發展學院」及「移工學院」四大學院資源

「臺北市勞動大學」集結「勞動事務學院」、「職安學院」、「職能發展學院」及「移工學院」四大學院資源，規劃豐富且具前瞻性的課程內容。115年持續因應勞動法令修正、產業轉型以及社會關注議題，預計推出近400門多元且貼近實務需求的課程，提供超過1萬8,000個名額，鼓勵民眾透過進修培養新技能、充實勞動法令知識。

臺北市勞動局說明，四大學院依不同課程性質與授課對象，規劃各式課程。「勞動事務學院」聚焦勞工朋友關心的勞動法令知能，115年更結合AI技術與勞動權益議題，規劃「AI監控來了！科技時代的隱私、監控與勞動權益新議題」課程，協助勞資雙方安心面對新型態職場挑戰。「職安學院」辦理全行業職業安全衛生教育訓練，並針對營造業及高風險作業人員規劃相關訓練，提升安全意識與防護能力，守護勞工工作安全。

「職能發展學院」提供涵蓋數位應用、永續轉型及創意實作的多元課程，並結合臺北市城市條件量身設計相關課程。例如115年新開設的「綠力學堂—水耕栽培×魚菜共生新生村」課程，即因應臺北市地狹人稠特性，聚焦智慧農業與垂直種植應用，導入室內農場、綠牆與都會型無土栽培，培養建置韌性菜園、都市農場、永續餐飲等實務技能人才。「移工學院」則持續推出免費的照顧技巧與多元文化共融課程，透過實作教學與文化交流，減輕家庭照顧負擔，並促進社會理解與尊重。

臺北市勞動局表示，臺北市勞動大學除實體課程外，也於主題網站設置線上影音專區，提供民眾隨時隨地上線學習。課程資訊可至臺北市勞動大學官網或臺北市勞動局網站查詢。