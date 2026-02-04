臺北市各界春節敬軍 感謝國軍守護家園

記者謝沛宸／臺北報導

農曆春節將至，臺北市副市長張溫德今（4）日偕同臺北市議會與工商各界共同舉辦「115年春節敬軍餐會」，宴請北部地區駐軍部隊官兵，並致贈春節慰勞金，表達對國軍的關懷與祝福，藉此鼓舞官兵士氣。

餐會中，張溫德逐一向與會部隊長致意，慰勉保家衛國的辛勞，同時表示臺北市政府對國軍的支持與鼓勵；餐會特別準備「今馬熊讚」諧音春聯及斗方致贈部隊長，預祝部隊春節愉快。最後，張溫德也邀請在場工商各界代表及各部隊長，共同參與將於2月25日至3月15日盛大登場的「2026臺北燈節」，期盼藉由燈節活動，為市民及官兵朋友點亮美好回憶。

張溫德特別代表市長蔣萬安及全體市民，在春節前夕向國軍將士過去1年戮力戰備演訓、捍衛國家安全的辛勞，致上由衷敬意與謝忱。他指出，去年首度辦理由「萬安」與「民安」演習整合而成的「2025城鎮韌性演習」，在各國軍部隊秉持「軍民一家親」精神全力支持下，始得以順利完成，有效強化臺北市整體防衛韌性，並大幅提升市民安全感。

臺北市政府兵役局長李治安表示，敬軍活動由臺北市政府、臺北市議會、臺北市進出口公會、臺北市商業會、紫丁香婦幼關懷協會、臺灣區不織布工業同業公會及臺北市軍人服務站等單位共同舉辦，並邀請國防部全民防衛動員署後備指揮部等共計49個北市周邊駐軍單位；活動目的在向官兵弟兄姐妹無私的奉獻與付出表達感謝，並呼籲全民以實際行動關懷、支持國軍，成為國軍堅強後盾。