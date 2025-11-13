臺北市姐妹市+1！與巴士底市締盟 蔣萬安：盼深化合作

我邦交國聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理今（13）日率團訪臺。臺北市長蔣萬安今（13）日出席臺北市與克國首都巴士底市（Basseterre）締結姊妹市共同聲明簽署典禮。蔣萬安稱，兩方首都締盟是重要里程碑，盼未來在多領域都能深化合作。

蔣萬安與克國首都巴士底市簽署 締結姊妹市 共同聲明。 （圖／ 臺 北市政府）

根據北市府的新聞稿，蔣萬安在典禮上致贈北市市鑰予聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew），德魯則回贈裱框蠟染畫作

蔣萬安致詞時首先感謝德魯總理率團遠道而來，表示在這颱風剛掃過臺灣的日子，令人頗有「風雨故人來」感受。

廣告 廣告

蔣萬安說，中華民國和克國於1983年建交，雙方友誼長達42年。兩方首都的締盟是重要的里程碑，未來雙方在教育、文化、商業、觀光、智慧城市等領域都能進一步深化合作，增進兩市實質關係。

與會人士合影。（圖／ 臺 北市政府）

蔣萬安又稱，臺北市跟克國近年來有許多交流。德魯總理上任以來，十分重視教育跟青年健康發展，因此2023年臺北市曾捐贈50台YouBike共享單車，提供給當地青年及國際觀光客環島使用。近3年的臺北燈節，克國也都熱情響應設置燈區。

蔣萬安接續說，今年8月的內湖仲夏音樂節，也有來自克國的舞蹈組曲表演。范東亞大使更親自加入民俗舞蹈演出，獲得滿座好評，蔣也稱讚大使是位出色舞者。

蔣萬安強調，相信未來臺北市與巴士底市一定能在各市政領域有更多交流及合作空間。他也特別強調，臺北市提供姊妹市的青年來臺北學習中文獎學金、姊妹市藝術家進駐臺北國際藝術村等計畫。他也誠摯歡迎巴士底市未來能踴躍參與臺北市的這些活動及計畫，讓雙方有更多交流的機會。

延伸閱讀

民眾黨喊民調勝過蘇巧慧 侯友宜：候選人要拿願景說服市民才重要

陳其邁力挺蘇巧慧戰新北 港媒曝背後相挺動機！

看好誰當選新北市長？破萬網友投票結果曝光 李四川力壓群雄