臺北市客家文化成果展示 吸引孩子親近客家文化

記者劉昕翊／臺北報導

臺北市政府客家事務委員會今（27）日上午在文山區萬興國小舉辦「客家文化到校」成果記者會，展示豐富圖片及道具，更設計遊戲互動、舞蹈等環節，呈現114年度巡迴執行情形，並宣布115年度計畫正式接力啟動。

114年度計畫以「當我們ONE在一起」為主軸，串連孩子、老師與校園，共同探索客家文化的多元樣貌，並於今日舉辦成果記者會，由臺北市客委會主委吳文德、萬興國小校長蕭建嘉、家長會長高文政及多位學生出席。吳文德表示，遊戲化學習並非改變教學內容，而是以更吸引孩子的方式呈現語言及文化，使孩子能在互動、挑戰與笑聲中建立深刻的文化記憶，進而親近客家文化、喜歡上客家。

記者會上即展現客家文化到校推動成果的深度與溫度，不僅規劃「禾埕遊戲」、「客語童聲」、「夥房記憶」、「大人視角」4大主題展區，透過豐富的照片及道具，全方位呈現114年度的亮眼成果，也安排學生與師長們共同體驗縮小版「夥房大富翁」，以及進行各項闖關遊戲與DIY，象徵文化與教育同行、共下向前，場面相當熱鬧。

此外，臺北市客委會指出，新年度（115年）將持續深化遊戲化、互動式與主題式教學，並規劃不同活動主題，也預計提前啟動巡迴作業，期盼文化到校列車能讓更多學校申請參與，讓文化在孩子的笑容中延伸得更遠。

臺北市政府客家事務委員會今日在文山區萬興國小舉辦「客家文化到校」成果記者會，呈現114年度巡迴執行情形。（記者劉昕翊攝）

記者會上安排學生與師長們共同體驗縮小版「夥房大富翁」，以及進行各項闖關遊戲與DIY，場面相當熱鬧。（記者劉昕翊攝）

記者會上即展現客家文化到校推動成果的深度與溫度，規劃4大主題展區，展示豐富圖片及道具，呈現114年度巡迴執行情形。（記者劉昕翊攝）