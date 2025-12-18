臺北市府廣場跨年活動 捷運跨年42小時不收班

臺北捷運公司建議進場參加台北市府跨年活動時，利用板南線、淡水信義線「2線搭乘」；散場時，選擇板南線、淡水信義線、松山新店線「3線離場」。（攝影／鄭國強）

臺北捷運配合12月31日臺北市政府前廣場舉辦的跨年晚會活動，循例自114年12月31日6時起至115年1月1日24時(小碧潭支線及新北投支線除外)，連續42小時營運不收班；主要路線板南線及淡水信義線，自17時起以最密班距行駛提供服務；貓空纜車延長營運至凌晨2時，視現場人潮疏運完畢為止。

今年跨年活動延續去年松山新店線的優惠措施，並配合大巨蛋演唱會與跨年散場時段，自114年12月31日22時30分至115年1月1日6時，推出不限站數當趟車資免費的搭乘優惠，鼓勵民眾步行前往南京三民站、臺北小巨蛋站乘車。

跨年夜晚特定時段推出不限站數免費活動，但要從南京三民站上車

此外，國父紀念館站因應大巨蛋演唱會後22時30分散場觀眾及參加跨年晚會出站旅客，屆時車站將引導演唱會散場觀眾由出口5進站，參加跨年活動旅客則引導由出口2、出口3、出口4出站，請民眾依現場人員引導。

因應跨年疏運，12月24日起臺北捷運Go App「AI智慧客服」新增「資訊快捷入口」功能，旅客可透過該功能快速查詢路線營運狀況、路網圖、時刻表及各站首末班車等資訊；亦可掃描跨年「2線進、3線離」宣導海報的QR Code，查看各路線運轉狀況，歡迎多加利用。

跨年活動進場2線進、3線出

進場時，利用板南線、淡水信義線「2線搭乘」；散場時，選擇板南線、淡水信義線、松山新店線「3線離場」，分散至國父紀念館站、永春站、信義安和站、象山站、臺北小巨蛋站、南京三民站等站搭車，避開市政府站、臺北101/世貿站候車人潮。

跨年散場淡水線板南線等候時間長，可考慮轉綠線

根據以往經驗，演唱會及跨年散場，淡水信義線及板南線等候進站時間較長，呼籲民眾與其排隊等候進站，不如步行搭乘松山新店線。

掌握「跨年散場搭綠線-棕紅橘藍都可通，方便省時超輕鬆」乘車策略，散場後從市政府站或國父紀念館站步行約20分鐘前往南京三民站、臺北小巨蛋站乘車，或至光復南路搭乘接駁車前往松山新店線。

松山新店綠線有優惠措施

為鼓勵民眾步行搭乘松山新店線，今年配合大巨蛋演唱會及跨年散場時間，自114年12月31日22時30分至115年1月1日6時，推出松山新店線優惠措施。

優惠期間，凡持電子票證從南京三民站、臺北小巨蛋站直接刷卡進站乘車，享有不限站數當趟車資免費優惠措施；使用單程票者，亦可至南京三民站或臺北小巨蛋站自動售票機前的專屬服務櫃檯，免費領取單程票搭乘。呼籲民眾遵守現場工作人員引導，切勿推擠，以維護自身及他人安全。

大巨蛋演唱會國父紀念館站引導措施

因應大巨蛋演唱會後國父紀念館站湧入的散場觀眾，以及參加跨年晚會的出站旅客，屆時車站將引導演唱會散場觀眾由出口5進站，參加跨年活動旅客則引導由出口2、出口3、出口4出站；板南線列車會以最密班距行駛，往南港展覽館站方向，視站內人潮狀況啟動列車過站不停，另往頂埔方向列車也會視人潮狀況啟動空車至市政府站或國父紀念館站載客。

考量旅客安全，31日22時起，遠雄公司配合關閉該站5號出口外的電扶梯、花園綠廊及商場地下連通道，元旦當天0時起，國父紀念館站3號出口關閉。

請旅客多利用「台北捷運Go」App提早規劃行程，搭車前先透過App「動態資訊」功能，了解路網資訊及人潮狀況，妥善規劃行程或替代乘車路線。

