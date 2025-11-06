臺北市後備部頒贈紀念章 感謝抗戰先進衛國貢獻

記者郭曉蓓／臺北報導

為表彰抗戰先進犧牲奉獻精神，臺北市榮民服務處今（7）日由副處長徐木生陪同臺北市後備指揮部指揮官顏上校，分別前往大安區、中山區及萬華區，頒贈「紀念二戰暨抗戰勝利80週年紀念徽章」予4位高齡抗戰榮民長輩，現場氣氛莊嚴且溫馨。

臺北市榮民服務處表示，此次接受表揚的榮民長輩皆為對日抗戰的親歷者，包括大安區的韓女士與陳女士、中山區的張先生，以及萬華區的曾先生；4位長輩皆秉持堅毅信念捍衛國家，並在訪談中回憶戰時歲月仍感慨萬分，強調「在那個時代，保家衛國是責無旁貸的使命」，其生命歷程不僅是戰史的重要里程碑，更是後世學習珍惜和平的寶貴教材。

廣告 廣告

顏上校親手為長輩佩掛紀念章，並致贈感謝狀，以表達國家對其貢獻的深切敬意；家屬也共同見證這份歷史榮耀，長輩們紛紛表示感謝國家未曾忘記他們的付出，場面溫馨感人。

臺北市榮民服務處副處長徐木生表示，4位榮民前輩是抗戰精神最真實的見證者，也是國家無可取代的珍貴資產，他們的勇敢、堅毅與犧牲精神值得世世代代銘記。臺北市榮服處將持續秉持輔導會指導，主動關懷的服務理念，以最周全的方式守護高齡榮民長輩，同時亦會透過紀念章頒贈、生命故事保存等方式，讓戰士的精神與事蹟薪傳不息。

臺北市後備指揮部指揮官顏上校頒贈「紀念二戰暨抗戰勝利80週年紀念徽章」予4位高齡抗戰榮民長輩。（臺北市榮服處提供）

臺北市後備指揮部指揮官顏上校頒贈「紀念二戰暨抗戰勝利80週年紀念徽章」予4位高齡抗戰榮民長輩。（臺北市榮服處提供）

臺北市後備指揮部指揮官顏上校頒贈「紀念二戰暨抗戰勝利80週年紀念徽章」予4位高齡抗戰榮民長輩。（臺北市榮服處提供）

廣告 廣告

臺北市後備指揮部指揮官顏上校頒贈「紀念二戰暨抗戰勝利80週年紀念徽章」予4位高齡抗戰榮民長輩。（臺北市榮服處提供）